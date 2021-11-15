Тисяча гривень за вакцинацію: Гройсман нагадав, хто і коли запропонував цю ідею

Володимир Гройсман розповів, що він ще у вересні пропонував заохочувати щеплених

Гройсман нагадав, що два місяці тому пропонував заохочувати вакцинованих / Колаж "Сьогодні"

Колишній прем'єр-міністр України (2016-2019 роки), лідер політичної партії "Українська стратегія" Володимир Гройсман заявив, що йому належить ідея видавати по 1000 гривень як заохочення за вакцинацію від COVID-19, що тепер вирішив ввести уряд України.

Політик додав, якби до його ідеї прислухалися два місяці тому, можливо, не потрібно було б вводити нові обмеження в Україні і можна було б врятувати життя померлих від наслідків коронавірусу.

Реклама

Про це Гройсман написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

Пропозиція Гройсмана

21 вересня Гройсман наголосив, що якщо примусова вакцинація не працює, то потрібно запровадити систему додаткової мотивації щепленим.

Реклама

"Невеликі кошти, щоб зробити додаткову мотивацію. Немає іншого варіанту, як вакцинувати всіх. Але я б запропонував – виплатити кожному при вакцинації 1000 грн. Запропонував би компенсацію тим, хто вакцинувався раніше", – зазначив Володимир Гройсман.

Пропозиція Зеленського

"Кожен, хто отримав два щеплення, зможе отримати 1 тисячу гривень. Швидко та зручно. Тобто через додаток "Дія". За ці кошти можна буде придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб. Відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр або купити квитки для мандрівок усередині країни на внутрішні авіа- чи залізничні перевезення", – розповів Володимир Зеленський під час нового телезвернення.

У народі швидко прозвали цю ініціативу "Вовина тисяча" за аналогією з "Юлькиною тисячею" – ініціативою прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, видавати по 1000 грн в якості компенсації за вкладами в банківську систему СРСР.

Реклама

Ситуація з щепленням