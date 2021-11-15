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Тисяча гривень за вакцинацію: Гройсман нагадав, хто і коли запропонував цю ідею

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
15 листопада, 21:56
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Володимир Гройсман розповів, що він ще у вересні пропонував заохочувати щеплених
Гройсман нагадав, що два місяці тому пропонував заохочувати вакцинованих / Колаж "Сьогодні"
Гройсман нагадав, що два місяці тому пропонував заохочувати вакцинованих / Колаж "Сьогодні"

Колишній прем'єр-міністр України (2016-2019 роки), лідер політичної партії "Українська стратегія" Володимир Гройсман заявив, що йому належить ідея видавати по 1000 гривень як заохочення за вакцинацію від COVID-19, що тепер вирішив ввести уряд України.

Політик додав, якби до його ідеї прислухалися два місяці тому, можливо, не потрібно було б вводити нові обмеження в Україні і можна було б врятувати життя померлих від наслідків коронавірусу.

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Про це Гройсман написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

Пропозиція Гройсмана

21 вересня Гройсман наголосив, що якщо примусова вакцинація не працює, то потрібно запровадити систему додаткової мотивації щепленим.

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"Невеликі кошти, щоб зробити додаткову мотивацію. Немає іншого варіанту, як вакцинувати всіх. Але я б запропонував – виплатити кожному при вакцинації 1000 грн. Запропонував би компенсацію тим, хто вакцинувався раніше", – зазначив Володимир Гройсман.

Пропозиція Зеленського

"Кожен, хто отримав два щеплення, зможе отримати 1 тисячу гривень. Швидко та зручно. Тобто через додаток "Дія". За ці кошти можна буде придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб. Відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр або купити квитки для мандрівок усередині країни на внутрішні авіа- чи залізничні перевезення", – розповів Володимир Зеленський під час нового телезвернення.

У народі швидко прозвали цю ініціативу "Вовина тисяча" за аналогією з "Юлькиною тисячею" – ініціативою прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, видавати по 1000 грн в якості компенсації за вкладами в банківську систему СРСР.

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Ситуація з щепленням

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