1000 грн за щеплення – Гройсман запропонував платити українцям за вакцинацію

Чиновник вважає, що грошова мотивація сприятиме вакцинації в Україні

Гройсман запропонував нову мотивацію для вакцинації українців / Фото: Колаж: Сьогодні

Лідер політичної партії "Українська стратегія" Володимир Гройсман запропонував як мотивацію до вакцинації проти коронавірусу надавати одноразову допомогу в розмірі 1000 грн.

Про це він сказав в ефірі "Свободи слова" на телеканалі ІCTV.

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Політик підкреслив, що іншого варіанту подолати пандемію, ніж провести тотальну вакцинацію, – немає. Якщо примусова вакцинація не працює, то потрібно ввести систему додаткової мотивації вакцинованим.

"Невеликі кошти, щоб зробити додаткову мотивацію. Немає іншого варіанту, як вакцинувати всіх. Але я б запропонував – виплатити кожному при вакцинації 1000 грн. Запропонував би компенсацію тим, хто вакцинувався раніше", – зазначив Володимир Гройсман.

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Джерелом фінансування такої додаткової мотивації, на думку Гройсмана, міг би стати транш у 2,7 млрд дол. від Міжнародного валютного фонду. Гроші, нагадав політик, прийшли як подарунок для подолання наслідків пандемії. Тому і використовувати їх треба на проблеми пандемії.

За словами Гройсмана, у цьому ж "пакеті" повинна бути допомога людям, які можуть втратити роботу через новий локдаун, – мінімум на рівні мінімальної зарплати, а також допомога підприємствам – компенсація збитків і орендних платежів.

"Треба негайно визначити програму вакцинації від сезонного грипу і максимально системно запровадити тестування в закладах освіти. Там теж треба контролювати ситуацію. І хочу звернутися до можновладців: перестаньте "умнічать", а приймайте рішення. Ми втрачаємо людей", – зазначив Володимир Гройсман.

Плюшки для вакцинованих