1000 грн за щеплення – Гройсман запропонував платити українцям за вакцинацію

Лідер політичної партії "Українська стратегія" Володимир Гройсман запропонував як мотивацію до вакцинації проти коронавірусу надавати одноразову допомогу в розмірі 1000 грн.
Про це він сказав в ефірі "Свободи слова" на телеканалі ІCTV.
Політик підкреслив, що іншого варіанту подолати пандемію, ніж провести тотальну вакцинацію, – немає. Якщо примусова вакцинація не працює, то потрібно ввести систему додаткової мотивації вакцинованим.
"Невеликі кошти, щоб зробити додаткову мотивацію. Немає іншого варіанту, як вакцинувати всіх. Але я б запропонував – виплатити кожному при вакцинації 1000 грн. Запропонував би компенсацію тим, хто вакцинувався раніше", – зазначив Володимир Гройсман.
Джерелом фінансування такої додаткової мотивації, на думку Гройсмана, міг би стати транш у 2,7 млрд дол. від Міжнародного валютного фонду. Гроші, нагадав політик, прийшли як подарунок для подолання наслідків пандемії. Тому і використовувати їх треба на проблеми пандемії.
За словами Гройсмана, у цьому ж "пакеті" повинна бути допомога людям, які можуть втратити роботу через новий локдаун, – мінімум на рівні мінімальної зарплати, а також допомога підприємствам – компенсація збитків і орендних платежів.
"Треба негайно визначити програму вакцинації від сезонного грипу і максимально системно запровадити тестування в закладах освіти. Там теж треба контролювати ситуацію. І хочу звернутися до можновладців: перестаньте "умнічать", а приймайте рішення. Ми втрачаємо людей", – зазначив Володимир Гройсман.
Плюшки для вакцинованих
- Якщо в Україні буде введений "жовтий рівень" епідемічної небезпеки, а в навчальних закладах буде вакциновано 80% персоналу, то ці заклади продовжать свою роботу;
- обмеження "жовтого рівня" не застосовуватимуться, якщо всі учасники (відвідувачі) і не менше 80% організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів і басейнів матимуть "жовтий" або "зелений" COVID-сертифікат;
- власники закладів самі вирішуватимуть, чи обслуговувати невакцинованих людей;
- якщо буде встановлено "червоний рівень" епідемічної небезпеки, то навчальні заклади працюватимуть, тільки якщо 100% працівників мають "зелений" COVID-сертифікат;
- при наявності у людини, яка перетинає кордон України, "жовтого" або "зеленого" ваучера або одужання від COVID-19 вона може не проходити самоізоляцію. Також це правило стосується осіб, які прибувають з тимчасово окупованих територій.