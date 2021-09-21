Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Стрілянина в університеті в Пермі Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта"
СЬОГОДНІ Влада Події

1000 грн за щеплення – Гройсман запропонував платити українцям за вакцинацію

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
21 вересня, 11:36
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Чиновник вважає, що грошова мотивація сприятиме вакцинації в Україні
Гройсман запропонував нову мотивацію для вакцинації українців
Гройсман запропонував нову мотивацію для вакцинації українців / Фото: Колаж: Сьогодні

Лідер політичної партії "Українська стратегія" Володимир Гройсман запропонував як мотивацію до вакцинації проти коронавірусу надавати одноразову допомогу в розмірі 1000 грн.

Про це він сказав в ефірі "Свободи слова" на телеканалі ІCTV.

Реклама

Читайте також:

Політик підкреслив, що іншого варіанту подолати пандемію, ніж провести тотальну вакцинацію, – немає. Якщо примусова вакцинація не працює, то потрібно ввести систему додаткової мотивації вакцинованим.

"Невеликі кошти, щоб зробити додаткову мотивацію. Немає іншого варіанту, як вакцинувати всіх. Але я б запропонував – виплатити кожному при вакцинації 1000 грн. Запропонував би компенсацію тим, хто вакцинувався раніше", – зазначив Володимир Гройсман.

Реклама

Джерелом фінансування такої додаткової мотивації, на думку Гройсмана, міг би стати транш у 2,7 млрд дол. від Міжнародного валютного фонду. Гроші, нагадав політик, прийшли як подарунок для подолання наслідків пандемії. Тому і використовувати їх треба на проблеми пандемії.

За словами Гройсмана, у цьому ж "пакеті" повинна бути допомога людям, які можуть втратити роботу через новий локдаун, – мінімум на рівні мінімальної зарплати, а також допомога підприємствам – компенсація збитків і орендних платежів.

"Треба негайно визначити програму вакцинації від сезонного грипу і максимально системно запровадити тестування в закладах освіти. Там теж треба контролювати ситуацію. І хочу звернутися до можновладців: перестаньте "умнічать", а приймайте рішення. Ми втрачаємо людей", – зазначив Володимир Гройсман.

Плюшки для вакцинованих

  • Якщо в Україні буде введений "жовтий рівень" епідемічної небезпеки, а в навчальних закладах буде вакциновано 80% персоналу, то ці заклади продовжать свою роботу;
  • обмеження "жовтого рівня" не застосовуватимуться, якщо всі учасники (відвідувачі) і не менше 80% організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів і басейнів матимуть "жовтий" або "зелений" COVID-сертифікат;
  • власники закладів самі вирішуватимуть, чи обслуговувати невакцинованих людей;
  • якщо буде встановлено "червоний рівень" епідемічної небезпеки, то навчальні заклади працюватимуть, тільки якщо 100% працівників мають "зелений" COVID-сертифікат;
  • при наявності у людини, яка перетинає кордон України, "жовтого" або "зеленого" ваучера або одужання від COVID-19 вона може не проходити самоізоляцію. Також це правило стосується осіб, які прибувають з тимчасово окупованих територій.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.71

Євро (€)

31.27

Російський рубль (₽)

0.36

COVID-19 в Україні
6624 випадки за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти