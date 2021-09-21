У Раді придумали покарання для невакцинованих депутатів без масок

Верховна Рада закликає українців робити цю процедуру. Але самі народні обранці вакцинуватися не поспішають, поскаржився Михайло Радуцький

У Раді запропонували покарання для невакцинованих нардепів. Колаж "Сегодня"

Все вакциновані парламентарії повинні здавати тести на антиген на вході в сесійний зал Верховної за свій рахунок кожні два дня.Такую ініціативу вимагає прийняти народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький. Він зазначив цьому в ефірі "Свобода слова" на ICTV.

"Це ганьба, коли Верховна Рада пише закони, якими вимагає від людей вакцинуватися, носити маски, але сама цього не виконує. Сьогодні у Верховній Раді щеплено не більше 50%. Тому моя пропозиція дуже просте: не треба заганяти нікого в стійло вакцинації – не заженуть. Верховна Рада – ми переходимо до зали. Якщо ти вакцинована – прошу. Якщо ти невакцинованих – здай антиген-тест, 15 хвилин і заходь, якщо ти не захворів. І так кожні два дні. Це найкраща мотивація ", – розповів про свою ідею Михайло Радуцький.

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Нардеп також заявив, що вже звернувся з вимогою про встановлення нових правил до керівництва Верховної Ради України. Однак, як відреагували на таку ініціативу – Радуцький не уточнив.

Наскільки суворе покарання

Теоретично все залежить від кількості пленарних засідань на місяць, коли всі депутати збираються під куполом парламенту. Наприклад, у вересні вісім таких днів. Тепер давайте порахуємо: тести на антиген в українських приватних лікарнях коштують приблизно 500 гривень. Виходить, за схемою Радуцького, у вересні злісні порушники заплатили б всього 2000 гривень.

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Але точну суму назвати просто неможливо. Адже все залежить від ціни на тест, який пропонує робити депутатам Радуцький в стінах Верховної Ради.

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