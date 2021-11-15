Тысяча гривен за вакцинацию: Гройсман напомнил, кто и когда предложил эту идею

Владимир Гройсман рассказал, что он еще в сентябре предлагал поощрять привитых

Гройсман напомнил, что два месяца назад предлагал поощрять вакцинированных / Коллаж "Сегодня"

Бывший премьер-министр Украины (2016-2019 годы), лидер политической партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман заявил, что ему принадлежит идея, выдавать по 1000 гривен в качестве поощрения за вакцинацию от COVID-19, что теперь решило сделать правительство Украины.

Политик добавил, если бы к его идее прислушались два месяца назад, возможно не потребовалось бы вводить новые ограничения в Украине и можно было бы спасти жизни умерших от последствий коронавируса.

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Об этом Гройсман написал на своей странице в Фейсбуке.

Предложение Гройсмана

21 сентября Гройсман подчеркнул, что если принудительная вакцинация не работает, то нужно ввести систему дополнительной мотивации привитым.

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"Небольшие средства, чтобы сделать дополнительную мотивацию. Нет другого варианта, как вакцинировать всех. Но я бы предложил – выплатить каждому при вакцинации 1000 грн. Предложил бы компенсацию тем, кто вакцинировался раньше", – отметил Владимир Гройсман.

Предложение Зеленского

"Каждый, кто получил две прививки, сможет получить 1 тысячу гривен. Быстро и удобно. То есть, через приложение "Дія". За эти средства можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб. Посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр, или купить билеты для путешествий внутри страны на внутренние авиа или железнодорожные перевозки", — рассказал Владимир Зеленский во время нового телеобращения.

В народе быстро прозвали эту инициативу "Вовкина тысяча" по аналогии с "Юлькиной тысячей" – инициативой премьер-министра Юлии Тимошенко, выдавать по 1000 грн в качестве компенсации по вкладам в банковскую систему СССР.

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Ситуация с прививками