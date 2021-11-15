Жодного нардепа, але колють усіх: як Рада відкрила вакцинацію на карантині – фото, відео

Відсьогодні в готелі "Національний", що неподалік Верховної Ради, відкрився центр вакцинації від COVID-19, де можуть зробити щеплення всі охочі. "Сьогодні" побували там і подивилися, як відбувається процес і чи були там депутати.
Зазначимо, що центр вакцинації Верховна Рада відкрила спільно з МОЗ. Як розповідав сьогодні спікер парламенту Руслан Стефанчук, якщо у "Національному" буде велика черга, то додатково такий пункт вакцинації відкриють і в сусідньому готелі "Київ".
Але, як ми вже переконалися, не те що аншлагу в "Національному" не було, там було практично порожньо.
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Медичний персонал розповів нам, що у цьому центрі вакцинації роблять щеплення вакцинами CoronaVac та Pfizer. З самого ранку щеплення зробили лише 19 осіб. Препарати можна вибрати за бажанням: CoronaVac вкололи 13 бажаючим, а Pfizer – шести.
На запитання нашого кореспондента, чи був на вакцинації бодай один народний депутат, медик відповіла негативно.
Медперсонал більше відпочиває, ніж працює, і чекає на українців на щеплення.
Отак приймають людей, які не побоялися вакцинуватися від коронавірусу.
Карантин у Раді
Народні депутати 2 листопада ухвалили постанову про запровадження у парламенті карантину. Нові правила передбачають, що до будівлі Ради тепер можна буде увійти лише із сертифікатом чи негативним ПЛР-тестом.
Нардеп від "Слуги народу", голова Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький розповідав, що наразі кількість депутатів, хто не зробив щеплення від коронавірусу, становить близько 40%.
Зазначимо, що наразі у Верховній Раді працює мобільна бригада, яка вакцинує народних депутатів, помічників, працівників Апарату ВР та журналістів. Також створюється необхідна для цього інфраструктура, відкриті пункти вакцинації всередині парламенту, а також розміщені публічні пункти вакцинації в готелях, підпорядкованих парламенту.
Ситуація у країні
- 9 листопада стало відомо, що у Київській міській державній адміністрації (КМДА) усунули від роботи 7 співробітників, які не вакцинувалися від коронавірусу. Троє з них – працівники апарату КМДА та ще четверо – працівники департаментів.
- В Україні з 8 листопада почали усувати співробітників, які не вакцинувалися від коронавірусу. На сьогодні у містах на роботу не вийшли понад 1000 працівників.
- У всіх районах Києва посилюють контроль за дотриманням протиепідемічних заходів в умовах "червоної зони". Про це повідомляє КМДА.