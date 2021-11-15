Жодного нардепа, але колють усіх: як Рада відкрила вакцинацію на карантині – фото, відео

Ми вирішили самі перевірити, яка черга на щеплення і чи приходили депутати

Неподалік Ради відкрився центр вакцинації. Колаж "Сьогодні"

Відсьогодні в готелі "Національний", що неподалік Верховної Ради, відкрився центр вакцинації від COVID-19, де можуть зробити щеплення всі охочі. "Сьогодні" побували там і подивилися, як відбувається процес і чи були там депутати.

Зазначимо, що центр вакцинації Верховна Рада відкрила спільно з МОЗ. Як розповідав сьогодні спікер парламенту Руслан Стефанчук, якщо у "Національному" буде велика черга, то додатково такий пункт вакцинації відкриють і в сусідньому готелі "Київ".

Реклама

Але, як ми вже переконалися, не те що аншлагу в "Національному" не було, там було практично порожньо.

Новий пункт вакцинації під боком депутатів. Фото: Дмитро Гордійчук

Медичний персонал розповів нам, що у цьому центрі вакцинації роблять щеплення вакцинами CoronaVac та Pfizer. З самого ранку щеплення зробили лише 19 осіб. Препарати можна вибрати за бажанням: CoronaVac вкололи 13 бажаючим, а Pfizer – шести.

Реклама

На запитання нашого кореспондента, чи був на вакцинації бодай один народний депутат, медик відповіла негативно.

Медперсонал більше відпочиває, ніж працює, і чекає на українців на щеплення.

Реклама

Лікарі нудьгують. Фото: Дмитро Гордійчук

Отак приймають людей, які не побоялися вакцинуватися від коронавірусу.

Фото: Дмитро Гордійчук

Фото: Дмитро Гордійчук

Карантин у Раді

Народні депутати 2 листопада ухвалили постанову про запровадження у парламенті карантину. Нові правила передбачають, що до будівлі Ради тепер можна буде увійти лише із сертифікатом чи негативним ПЛР-тестом.

Нардеп від "Слуги народу", голова Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький розповідав, що наразі кількість депутатів, хто не зробив щеплення від коронавірусу, становить близько 40%.

Зазначимо, що наразі у Верховній Раді працює мобільна бригада, яка вакцинує народних депутатів, помічників, працівників Апарату ВР та журналістів. Також створюється необхідна для цього інфраструктура, відкриті пункти вакцинації всередині парламенту, а також розміщені публічні пункти вакцинації в готелях, підпорядкованих парламенту.

Ситуація у країні