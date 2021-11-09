Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
↪ Повернення Авакова 🔥 Шева - тренер в Італії! ⚡ Велике оновлення мереж 🚫 Жорсткий карантин
СЬОГОДНІ Влада Події

Голованов у партії Комаровського? Телеведучий відповів на чутки про свою політичну кар'єру

Наталія Магдик Наталія Магдик
9 листопада, 09:15
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Комаровський не збирається займатися політикою
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Ходили чутки про те, що Євген Комаровський зібрався у президенти , а до його партії увійдуть журналісти. Про це ведущий Василь Голованов розповів у програмі "Час Голованова" на телеканалі Україна 24 .

"Дехто пророкував, що наступним президентом буде Комаровський, а я, Гордон, Смєшко – у партії. Розкажіть, у який момент я віддав вам паспорт, і ви записали мене?", – запитав він.

За словами Комаровського, такі чутки розпускають для того, щоб відволікти людей від чогось дійсно важливого і попросив припинити обговорювати ці дурниці.

Комаровій та політичні амбіції

  • Знаменитий лікар Євген Комаровський прокоментував інформацію, що він може увійти у нову політичну силу колишнього спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. "Я не збираюся лізти в цю кашу!", – Заявив він.
  • В одному з ефірів колишній генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Разумков веде переговори щодо створення своєї політичної сили з журналістом Дмитром Гордоном та Євгеном Комаровським.
  • 28 жовтня сам Дмитро Разумков заявив, що він не кликав цих людей у свій політичний проєкт.
  • 29 жовтня Комаровський розповів, що у 2019 році ще кандидат у президенти Володимир Зеленський використав його для піару, а після виборів навіть пропонував стати депутатом . Однак лікар ні зараз, ні тоді не збирався цього робити.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні в розділі "Влада"
Влада
Наші автори
Богдан Приходько Чи чекати на нові звільнення в Кабміні? У "Слузі народу" відповіли Богдан Приходько · Провідний редактор розділу Влада
Богдан Амінов Об'єднання Разумкова: що буде з депутатами "Розумної політики" та чим займеться МФО Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Анна Ткаченко Рейтинг Разумкова: які шанси ексспікера утримати підтримку до наступних виборів Анна Ткаченко · провідний редактор розділу "Влада"
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.08

Російський рубль (₽)

0.3653

Євро (€)

30.2

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

152 263

захворіло за тиждень в Україні

0%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти