Комаровський: Зеленський використав мене заради піару

Відомий лікарі-педіатр Євген Комаровський заявив, що у 2019 році ще кандидат у президенти Володимир Зеленський використав його для піару, а після виборів навіть пропонував стати депутатом.
Про це він розповів у інтерв'ю Українській правді.
Журналіст нагадав, що в одному з ефірів у 2019 році Комаровського представляли як члена команди Зеленського. Сам лікар відповів, мовляв, приблизно з 2010 року величезна кількість політиків та політичних сил хотіли, щоб він був з ними.
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"Вони не приховували: все, що їм потрібно від мене, щоб я мовчки постояв поруч. Їх цікавили не мої погляди, а виключно моя впізнаваність. Тож Володимир Олександрович не перший і не останній. Я сподівався, що людина, з якою у мене були дружні стосунки, стане винятком. Але він винятком не став. Він використав мене виключно для піару у тій ситуації. У тій програмі я сказав, що ладен бути радником президента. Не президента Зеленського, а президента. Тобто мої поради не залежатимуть від особи президента. Мої поради визначаються медичною наукою і більше нічим", – сказав Комаровський.
При цьому він не вважає, що Зеленський міг побачити у ньому конкурента, оскільки лікар не збирався у президенти.
"Ну я ж не обіймаю жодних посад. А в тому, що у них можуть бути якісь таргани в голові, я точно не винен. Я нікуди не збираюся... Після виборів він мені пропонував іти в депутати. Ну і все", – додав відомий лікар.
Останні політичні заяви Комаровського
- Євген Комаровський лікар-педіатр вищої категорії, кандидат медичних наук, письменник та телеведучий. Автор наукових праць та науково-популярних статей та книг, найвідоміша з яких — "Здоров'я дитини та здоровий глузд її родичів". Також телеканал "Україна 24" запустив ексклюзивну програму "Підсумки місяця з доктором Комаровським".
- Але експерт він, схоже, не лише у медицині. Лікар відомий і різкими заявами про політиків та політичну ситуацію в країні. Так, наприклад, нещодавно Комаровський назвав головне досягнення Зеленського.
- Крім того, він розповідав, хто приніс найбільше біди Україні. За його словами, головні проблеми не в Путіні та його агресії.