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Голованов в партии Комаровского? Телеведущий ответил на слухи о своей политической карьере

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
9 ноября, 09:15
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Комаровский не собирается заниматься политикой
Стало известно, пойдет ли Комаровский в президенты
Стало известно, пойдет ли Комаровский в президенты / Фото: Коллаж: Сегодня

Ходили слухи о том, что Евгений Комаровский собрался в президенты, а в его партию войдут журналисты. Об этом ведущий Василий Голованов рассказал в программе "Время Голованова" на телеканале Украина 24.

"Некоторые пророчили, что следующим президентом будет Комаровский, а я, Гордон, Смешко – в партии. Расскажите, в какой момент я отдал вам паспорт, и вы записали меня?", – спросил он.

По словам Комаровского, такие слухи распускают для того, чтобы отвлечь людей от чего-то действительно важного и попросил прекратил перестать обсуждать эти глупости.

Комаровсий и политические амбиции

  • Знаменитый доктор Евгений Комаровский прокомментировал информацию, что он может войти в новую политическую силу бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. "Я не собираюсь лезть в эту кашу!", – заявил он.
  • В одном из эфиров бывший генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Разумков ведет переговоры о создании своей политической силы с журналистом Дмитрием Гордоном и Евгением Комаровским.
  • 28 октября сам Дмитрий Разумков заявил, что он не звал этих людей в свой политический проект.
  • 29 октября Комаровский рассказал, что в 2019 году еще кандидат в президенты Владимир Зеленский использовал его для пиара, а после выборов даже предлагал стать депутатом. Однако доктор ни сейчас, ни тогда не собирался этого делать.

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