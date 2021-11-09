Голованов в партии Комаровского? Телеведущий ответил на слухи о своей политической карьере

Комаровский не собирается заниматься политикой

Стало известно, пойдет ли Комаровский в президенты / Фото: Коллаж: Сегодня

Ходили слухи о том, что Евгений Комаровский собрался в президенты, а в его партию войдут журналисты. Об этом ведущий Василий Голованов рассказал в программе "Время Голованова" на телеканале Украина 24.

"Некоторые пророчили, что следующим президентом будет Комаровский, а я, Гордон, Смешко – в партии. Расскажите, в какой момент я отдал вам паспорт, и вы записали меня?", – спросил он.

По словам Комаровского, такие слухи распускают для того, чтобы отвлечь людей от чего-то действительно важного и попросил прекратил перестать обсуждать эти глупости.

Комаровсий и политические амбиции