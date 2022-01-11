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"Агресор не має права ставити умови": Україна "озброїла" НАТО перед зустріччю з РФ

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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11 січня, 11:05
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Вимоги Росії несумісні з цінностями та принципами Альянсу, запевняють члени комісії Україна-НАТО
Комісії Україна-НАТО є чіткою демонстрацією дотримання принципу «нічого про Україну без України». Фото: колаж "Сьогодні"
Комісії Україна-НАТО є чіткою демонстрацією дотримання принципу «нічого про Україну без України». Фото: колаж "Сьогодні"

Російські пропозиції з питань безпеки по суті та формі є не пропозицією до переговорів, а відвертим ультиматумом, що містить вимоги, несумісні з цінностями та принципами НАТО та всього демократичного світу.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина, яка 10 січня взяла участь у позачерговому засіданні Комісії Україна-НАТО.

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"Вимоги Росії до союзників не можна розглядати як переговорну позицію. Агресор не має права ставити умови, доки останній російський солдат і танк не покинуть кордону України", – сказала вона.

Стефанишина зазначила, що Росія намагається змістити фокус дискусії – загрожує новою війною і при цьому не робить жодного кроку до мирного врегулювання у Мінському чи "нормандському форматах".

"Хочу наголосити ще раз, будь-які переговори з безпеки повинні починатися з виведення російських військ з території України", – наголосила український віцепрем'єр-міністр.

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Ольга Стефанишина заявила, що позачергове засідання Комісії Україна-НАТО напередодні зустрічі Ради Росія-НАТО є чіткою демонстрацією дотримання принципу "нічого про Україну без України".

Ольга Стефанишина зазначила, що якщо Росія продовжить нарощувати війська вздовж кордонів України, то може зібрати достатню кількість сил, щоби розпочати повномасштабне вторгнення до України, і закликала союзників зробити все можливе, щоб попередити такий сценарій.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що члени НАТО єдині в підтримці права кожної нації обирати свій власний шлях.

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Україна підготувала НАТО перед діалогом із РФ

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявляє, що українська делегація "озброїла" країни-члени Організації Північноатлантичного договору (НАТО) напередодні їхнього діалогу з Російською Федерацією, яке відбудеться 12 січня у форматі засідання Ради НАТО-Росія.

Як повідомив Жовква у соціальній мережі Facebook, 10 січня він взяв участь у засіданні Комісії Україна-НАТО.

"Звірили годинники з державами-членами НАТО і озброїли їх аргументами напередодні запланованого діалогу з Росією. Наші аргументи були почуті та взяті в роботу. Не можу розкривати хід дискусії, оскільки засідання проходило у закритому форматі", – написав він.

Жовква розповів, що всі 30 учасників висловили свою позицію, і в кожному виступі звучала підтримка суверенітету та територіальної цілісності України, а також висока оцінка того, що Україна залишається стриманою під час напруженої ситуації на її кордонах і не піддається різного роду провокації.

Також було обговорено з союзниками та керівництвом Альянсу підготовку до майбутнього саміту НАТО в Мадриді.

"Наголосив на важливості того, щоб Україна не тільки мала бути запрошена на саміт як країна-партнер, але й були б прийняті чіткі рішення щодо її подальшого руху до членства в НАТО, бажано з конкретними тимчасовими орієнтирами. Над цим і працюватимемо, починаючи від сьогодні, з усіма столицями держав-членів НАТО та зі штаб-квартирою в Брюсселі", – наголосив Жовква.

Він додав, що на засіданні Комісії Україна-НАТО у більшості виступів прозвучало, що "майбутнє України в НАТО – це справа виключно 30 членів НАТО та України як країни-аспіранта, і нікого більше".

"І це вселяє обережний оптимізм на успішний результат Мадрида та щодо подальшого руху до НАТО", – наголосив Жовква.

Переговори США – Росія

  • У грудні Росія опублікувала проєкт договору із США та НАТО. Вона вимагає від Заходу не приймати Україну та інші країни колишнього СРСР до Альянсу, не вести з ними військового співробітництва. Більше того, Москва вимагає взагалі припинити розширення військового блоку.
  • 10 січня у Женеві між сторонами відбулися відповідні переговори. До речі, президенти Джо Байден та Володимир Путін участі в них не брали. Загалом розмова тривала 7 годин, проте ні про що конкретне не вдалося домовитися.
  • Станом на 12 січня заплановані переговори Росії та НАТО. А ширша зустріч за участю Москви, Вашингтона та європейських країн призначена на 13 січня.
  • Підготовка до цих контактів проходила на тлі розробки адміністрацією Білого дому нових санкцій проти Росії у разі її нападу на Україну.
  • На думку російського експерта, колишнього радника Володимира Путіна Андрія Ілларіонова, Байден уже погодився на ультиматум Путіна щодо українського питання. Зокрема, щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

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