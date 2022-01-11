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"Агрессор не имеет права ставить условия": Украина "вооружила" НАТО перед встречей с РФ

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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11 января, 11:05
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Требования России несовместимы с ценностями и принципами Альянса, уверяют члены комиссии Украина-НАТО
Комиссии Украина-НАТО является четкой демонстрацией соблюдения принципа «ничего об Украине без Украины». Фото: коллаж "Сегодня"
Комиссии Украина-НАТО является четкой демонстрацией соблюдения принципа «ничего об Украине без Украины». Фото: коллаж "Сегодня"

Российские предложения по вопросам безопасности по существу и по форме являются не предложением к переговорам, а откровенным ультиматумом, содержащим требования, несовместимые с ценностями и принципами НАТО и всего демократического мира.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, которая 10 января приняла участие во внеочередном заседании Комиссии Украина-НАТО.

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"Требования России к союзникам нельзя рассматривать как переговорную позицию. Агрессор не имеет права ставить условия, пока последний российский солдат и танк не покинут границы Украины", – сказала она.

Стефанишина отметила, что Россия пытается сместить фокус дискуссии – угрожает новой войной и при этом не делает ни шага к мирному урегулированию в Минском или "нормандском форматах".

"Хочу подчеркнуть еще раз, любые переговоры по безопасности должны начинаться с вывода российских войск с территории Украины", – подчеркнула украинский вице-премьер-министр.

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Ольга Стефанишина заявила, что внеочередное заседание Комиссии Украина-НАТО накануне встречи Совета Россия-НАТО является четкой демонстрацией соблюдения принципа "ничего об Украине без Украины".

Ольга Стефанишина отметила, что если Россия продолжит наращивать войска вдоль границ Украины, то может собрать достаточное количество сил, чтобы начать полномасштабное вторжение в Украину, и призвала союзников сделать все возможное, чтобы предупредить такой сценарий.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что члены НАТО едины в поддержке права каждой нации выбирать свой собственный путь.

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Украина подготовила НАТО перед диалогом с РФ

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявляет, что украинская делегация "вооружила" страны-члены Организации Североатлантического договора (НАТО) в преддверии их диалога с Российской Федерацией, который состоится 12 января в формате заседание Совета НАТО-Россия.

Как сообщил Жовква в социальной сети Facebook, 10 января он принял участие в заседании Комиссии Украина-НАТО.

"Сверили часы с государствами-членами НАТО и вооружили их аргументами накануне запланированного диалога с Россией. Наши аргументы были услышаны и взяты в работу. Не могу раскрывать ход дискуссии, поскольку заседание проходило в закрытом формате", – написал он.

Жовква рассказал, что все 30 участников выразили свою позицию, и в каждом выступлении звучала поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины, а также высокая оценка того, что Украина остается сдержанной во время напряженной ситуации на ее границах и не поддается на разного рода провокации.

Также была обсуждена с союзниками и руководством Альянса подготовка к предстоящему саммиту НАТО в Мадриде.

"Отметил важность того, чтобы Украина не только должна была быть приглашена на саммит как страна-партнер, но и были бы приняты четкие решения относительно ее дальнейшего движения к членству в НАТО, желательно с конкретными временными ориентирами. Над этим и будем работать, начиная с сегодняшнего дня, со всеми столицами государств-членов НАТО и со штаб-квартирой в Брюсселе", – подчеркнул Жовква.

Он добавил, что на заседании Комиссии Украина-НАТО в большинстве выступлений прозвучало, что "будущее Украины в НАТО – это дело исключительно 30 членов НАТО и Украины как страны-аспиранта, и никого больше".

"И это вселяет осторожный оптимизм на успешный исход Мадрида и относительно дальнейшего движения в НАТО", – подчеркнул Жовква.

Переговоры США – Россия

  • В декабре Россия опубликовала проект договора с США и НАТО. Она потребовала от Запада не принимать Украину и другие страны бывшего СССР в Альянс, не вести с ними военного сотрудничества. Более того, Москва потребовала вообще прекратить расширение военного блока.
  • 10 января в Женеве между сторонами состоялись соответствующие переговоры. Кстати, президенты Джо Байден и Владимир Путин участия в них не принимали. В целом разговор длился 7 часов, однако ни о чем конкретном не удалось договориться.
  • На 12 января запланированы переговоры России и НАТО. А более широкая встреча с участием Москвы, Вашингтона и европейских стран назначена на 13 января.
  • Подготовка к этим контактам проходила на фоне разработки администрацией Белого дома новых санкций против России в случае ее нападения на Украину.
  • По мнению российского эксперта, бывшего советника Владимира Путина Андрея Илларионова, Байден уже согласился на ультиматум Путина по украинскому вопросу. В частности, по урегулированию конфликта на Донбассе.

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