Ще одна країна відправила Україні військову допомогу: що отримаємо

Канада допоможе українським військовим протистояти російській загрозі

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Канада відправила до України транспортний літак C-177 Globemaster із військовою допомогою. Літак канадських ВПС вилетів з авіабази Трентон із вантажем нелетального військового обладнання.

Допомога включає бронежилети, засоби для перевезення вантажів, біноклі, лазерні далекоміри, металодетектори, прилади для ведення спостереження, повідомляє Міноборони Канади.

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"Канада твердо підтримує суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України. Ця пожертва обладнання допоможе українським силам безпеки захиститися від російської загрози та нарощування військ в Україні та навколо неї", – зазначили у відомстві.

Разом із вантажем прибуде група канадських спеціалістів, аби допомогти українським військовим освоїти обладнання.

У відомстві також зазначили, що з 2015 року Канада надала Україні нелетальне військове обладнання на суму понад 23 мільйони доларів. Допомога включала системи зв'язку, мобільний польовий госпіталь і обладнання для знешкодження вибухівки. За цей час канадці також навчили близько 33 тисяч українських військових та співробітників Служби безпеки цілій низці військових навичок.

Окрім того, Канада підтримує оборонну реформу України.

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Військова допомога Україні