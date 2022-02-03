Ердоган допоможе з Кримом: вже триває підготовка у Миколаєві та Херсоні

Президенти України та Туреччини обговорили важливі питання

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану за участь країни у Кримській платформі.

Про це він заявив на брифінгу, який транслює телеканал Україна 24.

Реклама

"Я вдячний пану президенту за тверду та послідовну підтримку нашого суверенітету та територіальної цілісності, за активну участь Туреччини у Кримській платформі для звільнення Криму та захисту прав кримчан", – сказав він.

За словами президента України, йдеться і про підтримку кримських татар, і будівництво житла для переселенців з Криму.

"У цій справі справді є прогрес. Переконані, що незабаром буде і результат, а саме імплементація цього важливого проєкту у Херсоні, Миколаєві та Києві", – заявив Зеленський.

/ Фото: Україна 24

Заяви до зустрічі

20 січня 2021 року президент Туреччини запропонував організувати у себе в країні зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна віч-на-віч. Він зазначив, що й надалі підтримуватиме контакти з Путіним "для забезпечення миру та стабільності в регіоні".

Реклама

27 січня Ердоган заявив, що Туреччина виконає свої зобов'язання в рамках НАТО, якщо буде вторгнення Росії до України. За його словами, "Туреччина завжди підтримувала територіальну цілісність та суверенітет України".

Нагадаємо, президент України висловив подяку турецькому лідеру за пропозицію допомоги у врегулюванні конфлікту на Донбасі.

"Для миру ми готові робити все можливе на всіх майданчиках та всіх форматах. Не важливо, де ми поставимо крапку у війні, головне, щоб усі щиро були готові до цього", – сказав він.

Читайте також: