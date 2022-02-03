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Перед зустріччю з Путіним Ердоган прибув до України: про що будуть переговори із Зеленським

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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3 лютого, 11:58
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Президенти двох країн обговорять важливі питання щодо співпраці та загрози вторгнення
Президент Туреччини Реджеп Ердоган (фото зліва) та президент України Володимир Зеленський (фото справа)
Президент Туреччини Реджеп Ердоган (фото зліва) та президент України Володимир Зеленський (фото справа) / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прибув до Києва із плановим візитом у рамках Стратегічної ради Україна – Туреччина Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Повідомляється, що о 13.00 відбудеться офіційна церемонія зустрічі президентів у Маріїнському палаці. На 15.25 заплановано зустріч Зеленського та Ердогана з представниками ЗМІ.

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Мета візиту

  • погодження угоди про зону вільної торгівлі, яку країни узгодили ще у 2010 році, проте не затвердили через розбіжності щодо тарифів.
  • обговорення питань розширення співпраці у військовій галузі, зокрема плани будівництва в Україні заводу з виробництва безпілотників Байрактар.
  • обговорення теми загрози російського вторгнення в Україну.

Міністр оборони Олексій Резніков в ефірі телеканалу Україна 24 розповів про те, що в ході візиту Реджепа Ердогана планується підписання угоди в рамках співпраці України та Туреччини щодо високих військових технологій.

"Підписувати від імені уряду угоду буду я, і після підписання вона буде направлена до Верховної Ради на ратифікацію. Одним із моментів наповнення цієї угоди буде будівництво заводу Байрактар, який виготовляє безпілотні літальні апарати", – розповів міністр.

Туреччина готова допомогти Україні

20 січня 2021 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував організувати у себе в країні зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна віч-на-віч. Він вважає, що така зустріч – це головна надія на те, щоб усунути "атмосферу війни".

27 січня Ердоган заявив, що Туреччина виконає свої зобов'язання у рамках НАТО у разі вторгнення Росії до України. При цьому турецький лідер не уточнив, на які кроки готова країна та про які зобов'язання як члена Альянсу йдеться.

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Нагадаємо, що після зустрічі із Зеленським президент Туреччини чекає в Анкарі Володимира Путіна, однак точної дати цього візиту поки що немає. "Дата візиту Путіна до Туреччини для зустрічі з Ердоганом поки що не погоджена", – заявив 3 лютого Дмитро Пєсков, прессекретар господаря Кремля.

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