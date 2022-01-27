Ердоган озвучив план дій на випадок вторгнення РФ в Україну

Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина виконає свої зобов'язання як член НАТО у разі вторгнення Росії в Україну. Водночас турецький лідер не уточнив, до вжиття яких заходів готова країна та про які зобов'язання як члена Альянсу йдеться.
Про це повідомляє NTV.
"Зараз ми хочемо знайти вирішення нинішньої кризи шляхом діалогу та дипломатії. Продовжуємо закликати Росію та Україну поводитися конструктивно і стримано. Але Туреччина виконуватиме вимоги членства в НАТО", – сказав Ердоган.
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Він зазначив, що Туреччина завжди підтримувала територіальну цілісність та суверенітет України.
"Ми зайняли чітку позицію проти кроків Росії щодо порушення територіальної цілісності України, особливо анексії Криму", – сказав Ердоган.
Одночасно він запросив президента Росії Володимира Путіна до Туреччини.
Туреччина хоче помирити Україну та Росію
- 26 листопада Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність стати посередником у врегулюванні напруженої ситуації між Києвом та Москвою, що збільшила кількість своїх військ біля кордону України. У відповідь на це радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що у Володимира Зеленського схвалюють бажання президента Туреччини.
- Президент Туреччини Ердоган вважає, що вторгнення російських військ на територію України є малоймовірним. За його словами, Росія та Україна не наважаться на силове протистояння одне з одним.
- Ердоган запропонував організувати у себе в країні зустріч президентів України та Росії – Володимира Зеленського та Володимира Путіна, причому сам на сам. У Путіна відповіли на пропозицію.
- Крім того, Туреччина запропонувала вирішити питання Донбасу в Стамбулі.