Ексміністра часів Порошенка оголосили у розшук: що він накоїв

Про підозру Демчишину оголосили ще восени

Ексміністр Володимир Демчишин. Фото: колаж "Сьогодні"

Ексміністра енергетики та вугільної промисловості (за президентства Петра Порошенка) Володимира Демчишина оголосили у міжнародний розшук у справі про вугілля з ОРДЛО.

Про це повідомляє ДБР.

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Відомо, що Демчишину повідомили про підозру у зазначеному виробництві ще у листопаді 2021 року, тоді ж підозри вручили бізнесменові Сергію Кузярі та куму Путіна Віктору Медведчуку. На цей момент його місцезнаходження невідоме.

За версією слідства, Демчишин видав низку наказів у 2014-2015 роках щодо призначення на посади у державних підприємствах на окупованих територіях представників "Л/ДНР".

Крім того, він нібито змусив керівників державної енергогенеруючої компанії підписати угоди з терористами. Йдеться про постачання вугілля на суму понад 3 млрд грн.

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"Вугільна справа"