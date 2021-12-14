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"Для нас це катастрофа": Шкіряк про референдум щодо Донбасу та Криму

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
14 грудня, 10:00
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Ексрадник міністра внутрішніх справ назвав ідею референдуму популізмом
Ексрадник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. Фото: колаж "Сьогодні"
Ексрадник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. Фото: колаж "Сьогодні"

Ексрадник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк вважає, що питання референдуму щодо Донбасу та Криму не зможуть реалізувати.

Про це він сказав в ефірі програми "Чергові по країні" на телеканалі "Україна 24".

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Шкіряк назвав ідею української влади проявом популізму та нагадав, що окупаційна російська влада на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей видала понад 600 тисяч російських паспортів.

"Вони хваляться щоразу зі своїх пропагандистських каналів, що до кінця року буде мільйон, а там далі і весь Донбас буде з російськими паспортами. Крим – наша територія, нахабно анексована. Там вже 50 тисяч російського контингенту. Єдиний шлях, яким ми можемо повернути наші втрачені території – це виключно умови України", – сказав він.

За словами Шкіряка, якщо українська влада погодиться на умови РФ, це означатиме кінець української державності.

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"На умовах Путіна для нас це катастрофа. Технологія, яку вони запустили, щоб віддати нам Донбас у тому вигляді, в якому він хоче віддати: з особливим статусом, автономією – фактичний крок до федералізації України. Цього не можна робити. Тому ми зараз знаходимося на певній розтяжці, це серйозна ситуація та виклик для країни. Питання референдуму не буде реалізовано. Але як рухатися далі – питання дипломатії та українського народу", – підсумував він.

Що відомо про референдум?

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