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"Для нас это катастрофа": Шкиряк о референдуме по Донбассу и Крыму

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
14 декабря, 10:00
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Экс-советник министра внутренних дел назвал идею референдума популизмом
Экс-советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк. Фото: коллаж "Сегодня"
Экс-советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк. Фото: коллаж "Сегодня"

Экс-советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк считает, что вопросы референдума по Донбассу и Крыму не смогут реализовать.

Об этом он сказал в эфире программы "Дежурные по стране" на телеканале "Украина 24".

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Шкиряк назвал идею украинской власти проявлением популизма и напомнил, что оккупационная российская власть на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей выдала более 600 тысяч российских паспортов.

"Они бахвалятся каждый раз из своих пропагандистских каналов, что до конца года будет миллион, а там дальше и весь Донбасс будет с российскими паспортами. Крым – наша территория, нагло аннексированная. Там уже 50 тысяч российского контингента. Единственный путь, которым мы можем вернуть наши потерянные территории – это исключительно условия Украины", – сказал он.

По словам Шкиряка, если украинские власти согласятся на условия РФ, это будет означать конец украинской государственности.

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"На условиях Путина для нас это катастрофа. Технология, которая запущена им, чтобы отдать нам Донбасс в том виде, в котором он хочет отдать: с особым статусом, автономией – фактический шаг к федерализации Украины. Этого нельзя делать. Поэтому мы сейчас находимся на определенной растяжке, это серьезная ситуация и вызов для страны. Вопрос референдума не будет реализован. Но как двигаться дальше – вопросы дипломатии и украинского народа", – подытожил он.

Что известно о референдуме?

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