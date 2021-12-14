"Для нас это катастрофа": Шкиряк о референдуме по Донбассу и Крыму

Экс-советник министра внутренних дел назвал идею референдума популизмом

Экс-советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк. Фото: коллаж "Сегодня"

Экс-советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк считает, что вопросы референдума по Донбассу и Крыму не смогут реализовать.

Об этом он сказал в эфире программы "Дежурные по стране" на телеканале "Украина 24".

Реклама

Шкиряк назвал идею украинской власти проявлением популизма и напомнил, что оккупационная российская власть на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей выдала более 600 тысяч российских паспортов.

"Они бахвалятся каждый раз из своих пропагандистских каналов, что до конца года будет миллион, а там дальше и весь Донбасс будет с российскими паспортами. Крым – наша территория, нагло аннексированная. Там уже 50 тысяч российского контингента. Единственный путь, которым мы можем вернуть наши потерянные территории – это исключительно условия Украины", – сказал он.

По словам Шкиряка, если украинские власти согласятся на условия РФ, это будет означать конец украинской государственности.

Реклама

"На условиях Путина для нас это катастрофа. Технология, которая запущена им, чтобы отдать нам Донбасс в том виде, в котором он хочет отдать: с особым статусом, автономией – фактический шаг к федерализации Украины. Этого нельзя делать. Поэтому мы сейчас находимся на определенной растяжке, это серьезная ситуация и вызов для страны. Вопрос референдума не будет реализован. Но как двигаться дальше – вопросы дипломатии и украинского народа", – подытожил он.

Что известно о референдуме?