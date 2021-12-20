Чи будуть дострокові вибори до Ради – Арахамія дав прогноз

У президентській партії не виключають, що доведеться об'єднуватись з іншими депутатами

Якщо монокоаліція розпадеться, то "доведеться створювати ширшу коаліцію / Фото: Колаж: Сьогодні

Імовірність розпаду монобільшості становить лише 10%. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія. Інтерфакс-Україна .

За його словами, якщо це станеться, що у Верховній Раді доведеться створювати широку коаліцію.

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"Ймовірність такого сценарію (розпаду монобільшості. – Ред.) відсотків десять. Тому що починається передвиборчий цикл і ніхто не хоче бути політичним камікадзе. Ти вийшов із партії і на тобі одразу штамп "зрадник". Люди це так сприймають, ми бачимо в округах", – зазначив Арахамія.

Арахамія зазначив, що новий формат парламентської більшості можливий за участю депутатських груп "Довіра" та "За майбутнє", а якщо не вдасться домовитися про коаліцію, то доведеться проводити дострокові вибори до Ради.

"Але більшість людей у цих групах та інших партіях розуміють, що багато хто з них не пройде до наступного парламенту, тому будуть змушені знайти якусь конструкцію, щоб коаліція існувала", – резюмував політик.

З чого все почалося