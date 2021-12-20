Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🍾 Підсумки року 2021 🚀 Ультиматум Росії НАТО 😷 Омікрон в Україні 🌲 Головна ялинка країни
СЬОГОДНІ Влада Події

Чи будуть дострокові вибори до Ради – Арахамія дав прогноз

Наталія Магдик Наталія Магдик
20 грудня, 12:49
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У президентській партії не виключають, що доведеться об'єднуватись з іншими депутатами
Якщо монокоаліція розпадеться, то "доведеться створювати ширшу коаліцію
Якщо монокоаліція розпадеться, то "доведеться створювати ширшу коаліцію / Фото: Колаж: Сьогодні

Імовірність розпаду монобільшості становить лише 10%. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія. Інтерфакс-Україна .

За його словами, якщо це станеться, що у Верховній Раді доведеться створювати широку коаліцію.

Реклама

"Ймовірність такого сценарію (розпаду монобільшості. – Ред.) відсотків десять. Тому що починається передвиборчий цикл і ніхто не хоче бути політичним камікадзе. Ти вийшов із партії і на тобі одразу штамп "зрадник". Люди це так сприймають, ми бачимо в округах", – зазначив Арахамія.

Арахамія зазначив, що новий формат парламентської більшості можливий за участю депутатських груп "Довіра" та "За майбутнє", а якщо не вдасться домовитися про коаліцію, то доведеться проводити дострокові вибори до Ради.

"Але більшість людей у цих групах та інших партіях розуміють, що багато хто з них не пройде до наступного парламенту, тому будуть змушені знайти якусь конструкцію, щоб коаліція існувала", – резюмував політик.

З чого все почалося

  • Народний депутат Юрій Бойко заявив, що усі учасники партії готові скласти свої мандати у Верховній Раді і таким чином фракція може позбавити парламент конституційної більшості та запустити процес дострокових виборів. Таке рішення він прокоментував тим, що "не може існувати уряд, який дистанціювався від людей і не чує їх. І тому їхня фракція готова здати мандати і вийти з парламенту".
  • Водночас представниця Верховної Ради у КСУ Ольга Совгиря заявляла, що складання мандатів 150 народними депутатами від фракції "Опозиційна платформа — За життя" не призведе до розпуску парламенту та дострокових виборів. За її словами, після складання повноважень депутатами фракцій, які не утворюють коаліцію, їх замінять інші депутати з виборчого списку партії.
  • Голова ВРУ Руслан Стефанчук запевнив, що нинішнє скликання Верховної Ради працюватиме до кінця свого терміну і парламент не втратить таким чином конституційну більшість, а просто втратить фракцію "ОПЗЖ".

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Амінов

Богдан Амінов

Product Lead Дивізіону політичного контенту (Влада Сьогодні / офіційний сайт каналу “Україна 24”)

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Опитування КМІC, 26 - 29 листопада
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,0
6
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,2
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,1
8
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
4,8
9
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
4,4
10
Партія Шарія Партія Шарія
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,3
12
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
2,6
Докладніше
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування SOCIS, 11-16 грудня 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
18,6%
2
Порошенко Порошенко
12,6%
3
Тимошенко Тимошенко
8,2%
4
Бойко Бойко
7,8%
5
Разумков Разумков
4,9%
6
Смешко Смешко
5,1%
7
Мураєв Мураєв
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Ляшко Ляшко
0,8%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.25

Російський рубль (₽)

0.369

Євро (€)

30.86

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

47 522

захворіло за тиждень в Україні

-22%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти