Чи будуть дострокові вибори до Ради – Арахамія дав прогноз

Імовірність розпаду монобільшості становить лише 10%. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія. Інтерфакс-Україна .
За його словами, якщо це станеться, що у Верховній Раді доведеться створювати широку коаліцію.
"Ймовірність такого сценарію (розпаду монобільшості. – Ред.) відсотків десять. Тому що починається передвиборчий цикл і ніхто не хоче бути політичним камікадзе. Ти вийшов із партії і на тобі одразу штамп "зрадник". Люди це так сприймають, ми бачимо в округах", – зазначив Арахамія.
Арахамія зазначив, що новий формат парламентської більшості можливий за участю депутатських груп "Довіра" та "За майбутнє", а якщо не вдасться домовитися про коаліцію, то доведеться проводити дострокові вибори до Ради.
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"Але більшість людей у цих групах та інших партіях розуміють, що багато хто з них не пройде до наступного парламенту, тому будуть змушені знайти якусь конструкцію, щоб коаліція існувала", – резюмував політик.
З чого все почалося
- Народний депутат Юрій Бойко заявив, що усі учасники партії готові скласти свої мандати у Верховній Раді і таким чином фракція може позбавити парламент конституційної більшості та запустити процес дострокових виборів. Таке рішення він прокоментував тим, що "не може існувати уряд, який дистанціювався від людей і не чує їх. І тому їхня фракція готова здати мандати і вийти з парламенту".
- Водночас представниця Верховної Ради у КСУ Ольга Совгиря заявляла, що складання мандатів 150 народними депутатами від фракції "Опозиційна платформа — За життя" не призведе до розпуску парламенту та дострокових виборів. За її словами, після складання повноважень депутатами фракцій, які не утворюють коаліцію, їх замінять інші депутати з виборчого списку партії.
- Голова ВРУ Руслан Стефанчук запевнив, що нинішнє скликання Верховної Ради працюватиме до кінця свого терміну і парламент не втратить таким чином конституційну більшість, а просто втратить фракцію "ОПЗЖ".