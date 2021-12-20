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Будут ли досрочные выборы в Раду – Арахамия дал прогноз

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
20 декабря, 12:49
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В президентской партии не исключают, что придется объединяться с другими депутатами
Если монокоалиция распадется, то "придется создавать более широкую коалицию
Если монокоалиция распадется, то "придется создавать более широкую коалицию / Фото: Коллаж: Сегодня

Вероятность распада монобольшинства составляет всего лишь 10%. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, передает Интерфакс – Украина.

По его словам, если это случится, то в Верховной Раде придется создавать широкую коалицию.

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"Вероятность такого сценария (распада монобольшинства. – Ред.) процентов десять. Потому что начинается предвыборный цикл, и никто не хочет быть политическим камикадзе. Ты вышел из партии и на тебе сразу штамп "предатель". Люди это так воспринимают, мы видим в округах", – отметил Арахамия.

Арахамия отметил, что новый формат парламентского большинства возможен с участием депутатских групп "Доверие" и "За будущее", а если не получится договориться о коалиции, то придется проводить досрочные выборы в Раду.

"Но большинство людей в этих группах и других партиях понимают, что многие из них не пройдут в следующий парламент, поэтому будут вынуждены найти какую-то конструкцию, чтобы коалиция существовала", – резюмировал политик.

С чего все началось

  • Народный депутат Юрий Бойко заявил, что все участники партии готовы сложить свои мандаты в Верховной Раде и таким образом фракция может лишить парламент конституционного большинства и запустить процесс досрочных выборов. Такое решение он прокомментировал тем, что "не может существовать правительство, которое дистанцировалось от людей и не слышит их. И потому их фракция готова сдать мандаты и выйти из парламента".
  • В то же время представительница Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря заявляла, что сложение мандатов 150 народными депутатами от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" не приведет к роспуску парламента и досрочным выборам. По ее словам, после сложения полномочий депутатами фракций, не образующими коалицию, они будут заменены другими депутатами из избирательного списка партии.
  • Глава ВРУ Руслан Стефанчук заверил, что нынешний созыв Верховной Рады будет работать до конца своего срока и парламент не лишится таким образом конституционного большинства, а просто потеряет фракцию "ОПЗЖ".

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