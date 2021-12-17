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Усі депутати ОПЗЖ готові скласти мандати – Бойко назвав причину

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
17 грудня, 16:49
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Ця ідея була підтримана оплесками, але лише з боку депутатів партії Бойка
Юрій Бойко. Фото: колаж "Сьогодні"
Юрій Бойко. Фото: колаж "Сьогодні"

Народний депутат від фракції "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко заявив, що всі учасники партії готові скласти свої мандати у Верховній Раді. За його словами, таким чином фракція може позбавити парламент конституційної більшості та запустити процес дострокових виборів.

Про це Бойко сказав під час свого виступу у сесійній залі парламенту.

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"Якщо є політичне сумління у присутніх у залі, то треба розуміти, що цей парламент приречений. Не може існувати парламент, який дистанціювався від людей і не чує їх. І тому наша фракція готова здати мандати і вийти з парламенту для того, щоб нас не було 300 депутатів і народ України обрав новий парламент, який захищатиме, який відповідатиме на запити, що турбують людей, а не політичним амбіціям лідерів, які керують сьогодні монобільшістю", – сказав депутат.

Він додав, що парламент приречений.

"Ми за те, щоб парламент був переобраний. Ми за те, щоб люди обрали новий парламент. Цей парламент вичерпав себе і не має майбутнього. Даєш новий парламент", – додав Бойко.

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Реакція спікера ВР

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук зазначає, що навіть якщо усі депутати "Опозиційної платформи – За життя" складуть мандати, то це однаково не призведе до зникнення у парламенті 150 голосів депутатів, тобто зникнення конституційної більшості. Про це він сказав під час пресконференції.

Відповідаючи на запитання щодо заяви Бойка, Стефанчук зазначив, що відповідної заяви у сесійній залі не чув, тож коментувати її не може.

"Але такий спосіб є. Безперечно, якщо вони наважаться здати мандати та ще й анулювати усі списки, які знизу, ми втратимо таку фракцію, як "ОПЗЖ" у парламенті. І тоді відповідно реагуватимемо в межах чинного законодавства", – сказав спікер.

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На уточнення, чи це призведе до дострокових виборів до парламенту, Стефанчук сказав: "Що таке конституційна більшість? Це 300 голосів... Я не знаю чітко, скільки (депутатів – Ред.) в "ОПЗЖ", але я думаю, що якщо вони всі втратять мандати, то однаково не буде мінус 150 голосів. Але якщо таке бажання є – ми вільні люди у вільній країні".

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