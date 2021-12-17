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У "Слузі народу" відповіли на погрози розпустити Раду для перевиборів

Наталія Магдик Наталія Магдик
17 грудня, 19:50
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Дострокове припинення повноважень парламенту є виключно правом президента
Після складання депутатами повноважень їх замінять наступними з виборчого списку партії
Після складання депутатами повноважень їх замінять наступними з виборчого списку партії / Фото: Колаж: Сьогодні

Складання мандатів 150 народними депутатами від фракції "Опозиційна платформа — За життя" не призведе до розпуску парламенту та дострокових виборів. Про це повідомила у своєму Telegram-каналі представниця Верховної Ради у КСУ Ольга Совгіря.

"Складання 150 народними депутатами мандатів само по собі не може бути підставою для дострокових виборів, якщо це не призведе до розформування коаліції депутатських фракцій (з подальшою неможливістю її утворення у визначені терміни) або до того, що протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не починаються", – написала вона.

За її словами, після складання повноважень депутатами фракцій, які не утворюють коаліцію, їх замінять інші депутати з виборчого списку партії.

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Крім того, вона нагадала, що дострокове припинення повноважень парламенту є виключно правом президента.

Водночас, голова ВРУ Руслан Стефанчук на брифінгу, коментуючи заяву нардепа Юрія Бойка, запевнив, що нинішнє скликання Верховної Ради працюватиме до кінця свого терміну і парламент не втратить таким чином конституційну більшість, а просто втратить фракцію "ОПЗЖ".

"Якщо вони наважаться здати мандат, то втратить фракцію "ОПЗЖ" у парламенті. Якщо вони позбавлятимуться мандатів, то це все одно не буде мінус 150, але якщо таке є бажання – ми вільні люди у вільній країні, кожен з нас може діяти так , як вважає за потрібне. Це щось нове та цікаве для українського парламентаризму", – заявив Стефанчук.

З чого все почалося

Народний депутат Юрій Бойко заявив, що усі учасники партії готові скласти свої мандати у Верховній Раді і таким чином фракція може позбавити парламент конституційної більшості та запустити процес дострокових виборів. Таке рішення він прокоментував тим, що "не може існувати уряд, який дистанціювався від людей і не чує їх. І тому їхня фракція готова здати мандати і вийти з парламенту".

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У 2016 році нардепи від фракції "Опозиційний блок" також погрожували скласти мандати, аби позбавити легітимності парламенту.

Депутати можуть залишитись без мандатів

Керівництво фракції "Слуга народу" розповіло, що відбуватиметься з депутатами, які захочуть увійти до міжфракційного об'єднання екс-спікера парламенту Дмитра Разумкова. Заступник Давида Арахамії Андрій Мотовиловець припустив, що такі народні обранці мають скласти мандат.

Довідка

У Верховній Раді на цей момент заповнено 423 місця із 450, передбачених Конституцією. Вакантні 22 місця належать до округів, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донбасу, а також в окупованому Криму.

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