Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Путін Бенфіка - Динамо: онлайн Бенфіка - Динамо: онлайн 🚑 Трагічна ДТП під Черніговом 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Влада Події

Чи буде новий СРСР – у Кремлі "розкрили всі карти"

8 грудня, 01:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Пєсков відповів на запитання Нуланд, чи колись буде Радянський Союз, чи інша організація в такому ключі
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Усі процеси на пострадянському просторі є спробою реінкарнації СРСР. Про це сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи слова заступника держсекретаря США Вікторії Нуланд, яка сказала, що президент РФ Володимир Путін намагається відродити СРСР. Інтерфакс .

Так він прокоментував слова заступника держсекретаря США Вікторії Нуланд, яка раніше заявила, що президент РФ Володимир Путін намагається відродити СРСР.

Реклама

"Нуланд чудово розуміється на російській тематиці і в усіх нюансах пострадянського простору. І я переконаний, що пані Нуланд, так само як і ми, і як і інші фахівці, чудово розуміє, що відтворення Радянського Союзу неможливе", – сказав Пєсков.

Представник Кремля зазначив, що на просторі колишнього СРСР вже давно є "інтеграційні процеси із різною швидкістю розвитку".

Як приклади Пєсков навів СНД, ЄврАзЕс, Союзну державу Росія-Білорусія. Він наголосив, що жодне з цих об'єднань не є спробою реінкарнації СРСР і не може бути.

"Тому що на просторі колишнього СРСР давно сформувалися, зміцніли та успішно розвиваються незалежні суверенні держави, і на цьому просторі держави ставляться друг до одної, виходячи із взаємної поваги, взаємної довіри та невтручання у внутрішні справи друг одної", – зазначив представник Кремля.

Нагадаємо, що Вітольд Фокін розповідав про розвал СРСР , Біловезькі угоди і чому так все вийшло. не так.

Реклама

Хто страждає на Союз

Геттемюллер вважає, що Путін ніяк не може заспокоїтися через розпад СРСР та намагається повернути Україну у сферу впливу РФ. Вона зазначила, що для США та НАТО Україна є незалежною країною і вони збираються її захищати.

Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін запропонував парламентаріям проаналізувати, чому 30 років тому розпався Радянський Союз. Для вивчення цього питання він виділив цілий грудень.

В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Влада
Наші автори
Ірина Ковальчук Що вирішили Путін та Байден стосовно України: ключові заяви Ірина Ковальчук · Редактор розділу Світ
Богдан Приходько Як Путін ударить танками та авіацією по Україні – військові пояснюють головні сценарії вторгнення Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Богдан Амінов Міг бути "другий Євросоюз". Вітольд Фокін про розвал СРСР, Біловезьку угоду і що пішло не так Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування КМІC, 26 - 29 листопада
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
17,1
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
15,0
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3
4
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
9,9
5
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,2
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,7
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,7
8
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,4
9
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,3
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,8
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,7
13
Голос Голос
1,8
14
Україна - наш дім Україна - наш дім
0,3
Докладніше
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування Центра Разумкова, 24 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураєв Мураєв
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Аналіз ситуації
Щоденник незалежності 🇺🇦

8 грудня 1991. У Біловезькій пущі президенти України, Росії та Білорусі Кравчук, Єльцин і Шушкевич поклали край історії СРСР.

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.33

Російський рубль (₽)

0.367

Євро (€)

30.73

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

69 640

захворіло за тиждень в Україні

-16%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти