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Блінкен назвав два шляхи впливу на Путіна щодо України

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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6 січня, 11:59
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У разі нової агресії РФ проти України США та Європа гідно дадуть відповідь, запевнив держсекретар США
Блінкен пояснив Путіну, що на нього чекає за агресію проти України. Фото: колаж "Сьогодні"
Блінкен пояснив Путіну, що на нього чекає за агресію проти України. Фото: колаж "Сьогодні"

Сполучені Штати Америки та країни Європейського Союзу визначили два шляхи впливу на президента Росії Володимира Путіна у питанні України. Це, зокрема, дипломатія та військове стримування. Саме ці заходи планують застосувати у разі повномасштабної агресії РФ.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час спільної пресконференції із главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок.

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За його словами, США вже декілька тижнів дуже інтенсивно працюють із союзниками та партнерами, зокрема з G7, НАТО, ЄС, над розробкою санкцій для протидії Росії. І в цьому контексті існує "дуже сильна координація та співпраця".

Блінкен підкреслив, що якщо Росія знову вдасться до агресії проти України, США та Європа дадуть відповідь "дуже сильними економічними заходами, зокрема такими, які не використовувалися в минулому, які завдадуть значної шкоди російській економіці та фінансам".

"НАТО не вторгалося в Україну, Грузію і не розміщувало війська в Молдові проти волі її народу. Це зробила саме Росія. За останні 2 десятиліття саме Росія вторгалася до сусідніх країн і втручалася у справи інших держав, використовувала хімічну зброю для замахів на супротивників уряду, причому на чужій території", – сказав державний секретар США.

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Також він нагадав, що Сполучені Штати підтримують Мінський процес та зусилля Франції та Німеччини у "нормандському форматі". У той же час Вашингтон докладе всіх зусиль, щоб протягом найближчих тижнів та місяців долучити Росію до мирного процесу.

Ультиматум Путіна про недопуск України до НАТО

  • Нещодавно Росія опублікувала проєкт договору зі США та НАТО. Вона вимагає від Заходу не приймати Україну та інші країни колишнього СРСР до Альянсу, не вести з ними військового співробітництва. Більше того, Москва вимагає взагалі припинити розширення військового блоку. У Кремлі вже прямо кажуть, що НАТО в Україні для РФ рівносильне смерті.
  • Перші переговори між РФ та США відбудуться 10 січня. Через два дні, 12 січня, відбудеться засідання Ради Росія-НАТО, де Москва обговорюватиме свої вимоги вже з усіма країнами Альянсу. А 13 січня будуть переговори Росія-ОБСЄ.
  • Президент РФ Володимир Путін боїться, що НАТО розмістить ракети в Україні, які зможуть долетіти до Москви за 5-10 хвилин. При цьому господар Кремля попередив, що у разі продовження "явно агресивної лінії західних колег" Москва вживатиме "адекватних військово-технічних заходів у відповідь".
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв, що Альянс ніколи не піде на компроміс у питаннях безпеки України.

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