Блинкен назвал два пути влияния на Путина в вопросе Украины

В случае новой агрессии РФ против Украины США и Европа достойно ответят, заверил госсекретарь США

Блинкен объяснил Путину, что его ждет за агрессию против Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Соединенные Штаты Америки и страны Европейского Союза определили два пути влияния на президента России Владимира Путина в вопросе Украины. Это, в частности, дипломатия и военное сдерживание. Именно эти меры планируют применить в случае полномасштабной агрессии РФ.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

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По его словам, США уже несколько недель очень интенсивно работают с союзниками и партнерами, в частности с G7, НАТО, ЕС, над разработкой санкций для противодействия России. И в этом контексте существует "очень сильная координация и сотрудничество".

Блинкен подчеркнул, что если Россия опять прибегнет к агрессии против Украины, США и Европа дадут ответ "очень сильными экономическими мерами, в частности такими, которые не использовались в прошлом, которые нанесут значительный ущерб российской экономике и финансам".

"НАТО не вторгалось в Украину, Грузию и не размещало войска в Молдове против воли ее народа. Это сделала именно Россия. За последние 2 десятилетия именно Россия вторгалась в соседние страны и вмешивалась в дела других государств, использовала химическое оружие для покушений на противников правительства, причем на чужой территории", – напомнил государственный секретарь США.

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Он напомнил, что Соединенные Штаты поддерживают Минский процесс и усилия Франции и Германии в "нормандском формате". В то же время Вашингтон приложит все усилия, чтобы в течение ближайших недель и месяцев приобщить Россию к мирному процессу.

Ультиматум Путина о недопуске Украины в НАТО

Недавно Россия опубликовала проекты договоров с США и НАТО. Она потребовала от Запада не принимать Украину и другие страны бывшего СССР в Альянс, не вести с ними военного сотрудничества. Более того, Москва потребовала вообще прекратить расширение военного блока. В Кремле уже прямо говорят, что НАТО в Украине для РФ равносильно смерти.

Первые переговоры между РФ и США состоятся 10 января. Спустя два дня, 12 января, состоится заседание Совета Россия-НАТО, где Москва будет обсуждать свои требования уже со всеми странами Альянса. А 13 января будут переговоры Россия-ОБСЕ.

Президент РФ Владимир Путин боится, что НАТО разместит ракеты в Украине, которые смогут долететь до Москвы за 5-10 минут. При этом хозяин Кремля предупредил, что в случае продолжения "явно агрессивной линии западных коллег" Москва будет принимать "адекватные ответные военно-технические меры".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что Альянс никогда не пойдет на компромисс в вопросах безопасности Украины.

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