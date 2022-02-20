Байден збере засідання Ради нацбезпеки через ситуацію навколо України

Засідання відбудеться у неділю, 20 лютого

У Байдена заявили, що Росія може почати напад на Україну в будь-який момент/Фото: REUTERS/Tom Brenner, колаж: "Сьогодні"

Президента Сполучених Штатів Америки Джо Байден 20 лютого зберезасідання Ради національної безпеки Білого дому. На ній обговорять російську ескалацію навколо України.

Про це йдеться в заяві офіційного представника Білого дому Джен Псакі.

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Зазначається, що Джо Байден продовжує стежити за ситуацією навколо України і його команда з національної безпеки регулярно доповідає йому про розвиток подій.

"Помічник Байдена з нацбезпеки підтвердили, що Росія може почати напад на Україну в будь-який момент", — заявила Псакі.

Через це 20 лютого президент США збере засідання ради національної безпеки Білого дому.

Найгірший сценарій

Міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трас під час Мюнхенської конференції заявила, що вже наступного тижня Україна може зіткнутися з найгіршим сценарієм російського вторгнення, тоді як Європа — з однією з найнебезпечніших ситуацій з безпекою з початку XX століття.

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"Нам потрібно підготуватися до найгіршого сценарію, і цей найгірший сценарій може відбутися вже наступного тижня. Реальність така, що Росія справді хоче повернути час назад — вони хочуть повернутися у 1990-ті роки і раніше", — заявила Трасс.

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