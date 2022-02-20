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Байден соберет заседание Совета нацбезопасности из-за ситуации вокруг Украины

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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20 февраля, 02:53
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Заседание состоится в воскресенье, 20 февраля
У Байдена заявили, что Россия может начать нападение на Украину в любой момент/Фото: REUTERS/Tom Brenner, коллаж: "Сегодня"
У Байдена заявили, что Россия может начать нападение на Украину в любой момент/Фото: REUTERS/Tom Brenner, коллаж: "Сегодня"

Президента Соединенных Штатов Америки Джо Байден 20 февраля соберет заседание Совета национальной безопасности Белого дома. На нем обсудят российскую эскалацию вокруг Украины.

Об этом говорится в заявлении официального представителя Белого дома Джен Псаки.

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Подробности

Отмечается, что Джо Байден продолжает следить за ситуацией вокруг Украины и его команда национальной безопасности регулярно докладывает ему о развитии событий.

"Помощник Байдена по нацбезопасности подтвердили, что Россия может начать нападение на Украину в любой момент", — заявила Псаки.

Поэтому 20 февраля президент США соберет заседание совета национальной безопасности Белого дома.

Худший сценарий

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс во время Мюнхенской конференции заявила, что уже на следующей неделе Украина может столкнуться с худшим сценарием российского вторжения, в то время как Европа — с одной из самых опасных ситуаций с безопасностью с начала XX века.

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"Нам нужно подготовиться к наихудшему сценарию, и этот наихудший сценарий может произойти уже на следующей неделе. Реальность такова, что Россия действительно хочет вернуть время назад — они хотят вернуться в 1990-е годы и раньше", — заявила Трасс.

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