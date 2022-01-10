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Арешт майна Порошенка: у ДБР поставили крапку в історії з "Прямим" та "5 каналом"

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
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10 січня, 15:00
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Силовики стверджують, що канали можуть спокійно продовжувати свою діяльність
Заарештовано майно Порошенка, але канали можуть працювати й надалі. Колаж "Сьогодні"
Заарештовано майно Порошенка, але канали можуть працювати й надалі. Колаж "Сьогодні"

Державне бюро розслідувань заявило, що суд не накладав арешт на телеканали "Прямий" та "5 канал". Про це заявила представниця відомства на брифінгу.

У відомстві нагадали, що суд ухвалив арештувати майно підозрюваного, яке належить йому на правах власності: об'єкти нерухомості, корпоративні права та інше. При цьому у ДБР прокоментували заяви адвокатів Порошенка, мовляв, під арешт потрапили телеканали.

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"ДБР заявляє, що ця інформація є маніпулятивною і не відповідає дійсності. Обидва канали можуть вільно продовжувати свою роботу. Арешт на корпоративні права зазначених каналів та їх активи не накладався і жодних обмежень діяльності не сталося", – заявила представниця Держбюро розслідувань.

У ДБР зазначили, що насправді заарештовано частину у статутному капіталі ТОВ "Автор ТВ" та дочірнього підприємства "ТРК" НБМ Запоріжжя", беніфіціарним власником яких є Петро Порошенко.

"Рішення про арешт активів народного депутата Петра Порошенка не торкається інтересів холдингу "Вільні медіа" – телеканали "Прямий" та "5 канал" можуть і працюють без жодних обмежень. Арешт майна не позбавляє власника користуватись цим майном. Мета (арешту) – запобігти відчуженню", – наголосили у ДБР.

Ситуація із арештом майна Порошенка

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