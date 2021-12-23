Військовий облік жінок: чи спрацює модель ізраїльської армії і чи все будуть служити у ЗСУ

На тлі агресії РФ Україна приводить у бойову готовність суспільство. Чи буде ефективною тотальна мобілізація жінок?

Чи буде у майбутньому в Україні застосована ізраїльська модель армії, коли і жінки, і чоловіки проходять військову службу в обов'язковому порядку? / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство оборони України опублікувало наказ про постановку на військовий облік жінок певних професій. Чи посилить це рішення оборону країни на тлі загрози вторгнення Росії, і до яких наслідків призведе військова "обов'язка"?

Постановка на облік або штраф

Перелік професій, що підходять відповідним військово-обліковим спеціальностям, після отримання яких жінки беруться на облік військовозобов'язаних, складається з близько сотні спеціальностей. Граничний вік жінок, яких можуть призвати на службу до лав ЗСУ – 60 років.

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Як зазначили у Міноборони, роботодавці мають проконтролювати, щоб жінки, які працюють за спеціальностями із цього списку, стали на військовий облік, інакше їм загрожують великі штрафи.

На службу у ЗСУ можуть призвати жінок віком від 18 до 60 років. Фото: ukranews.com

Алгоритм постановки на облік хочуть створити до кінця року

Радниця заступника міністра оборони Наталія Воронкова в ефірі Громадського радіо повідомила, що спеціальний алгоритм, як жінкам стати на військовий облік, має бути створено до кінця 2021 року. Передбачається, що на облік можна буде також стати в електронному форматі.

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"Ми розробимо алгоритм, і до кінця наступного тижня він буде на сайті військкоматів. Якщо буде можливість, то на облік можна буде стати електронно. Подивимося, чи це буде можливо з погляду безпеки. Я поговорю з військкоматами, щоб ми розробили швидку процедуру, щоб не всі разом прийшли ставати на облік", – сказала вона.

Наталя Воронкова: "До кінця наступного тижня алгоритм буде на сайті військкоматів" Фото: скріншот

Тотальна мобілізація

Колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає рішення Міноборони правильним та необхідним під час загрози вторгнення в Україну російської армії.

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"Ситуація на кордоні є дуже небезпечною. Україна має мобілізувати всі свої сили та організувати умови оборони, під час якої з ворогом боротиметься все суспільство, вся країна", – каже "Сегодня" Романенко.

Генерал зазначає, що за час проведення ООС на Донбасі жінки в українській армії проявили себе ефективними військовослужбовцями.

"Жінки показали, що вони можуть бути не лише телефоністками чи планшетистками, а й реальними бойовими одиницями", – каже Романенко.

Ігор Романенко: "З ворогом боротиметься все суспільство, вся країна" / Фото: Facebook

Модель ізраїльської армії

Генерал ставить за приклад Ізраїль, який став першою країною з обов'язковою військовою службою для чоловіків та жінок.

"В Ізраїлі усі дівчата проходять службу. Країна протягом багатьох років живе за умов ворожого оточення. За таких же умов нині живе Україна. Відповідно, ми можемо скористатися ізраїльським досвідом залучення жінок до лав ЗСУ", – каже Романенко.

З ним частково погоджується військовий експерт Сергій Грабський. Проте він сумнівається, що таке рішення буде ефективним у найближчому майбутньому.

"Україна намагається копіювати ізраїльську модель служби в армії. Проте ми не маємо досвіду в тотальному призові жінок. Налагодити таку систему буде не просто і не швидко", – упевнений Грабський.

Сергій Грабський: "Україна намагається копіювати ізраїльську модель служби в армії. Проте ми не маємо досвіду". Фото: скріншот

Чи є потреба?

Військовий експерт Олег Старіков називає наказ Міноборони зразком непрофесіоналізму української влади у секторі оборони та безпеки. За його словами, в українській армії достатньо жінок, які з власної ініціативи вирішили присвятити своє життя військовій службі.

"За даними Міноборони, у ЗСУ сьогодні служать майже 57 тисяч жінок, 925 із них обіймають командні посади. Цього цілком достатньо. Адже у разі гострої фази бойових дій жінок не відправляють на передову. Виняток – жінки-снайпери та жінки, які ведуть бойові чергування у системі протиповітряної оборони. Інші виконують функції медсестер, бухгалтерів, працівників кухні", – каже "Сегодня" Старіков.

Як зазначає експерт, під час сухопутних бойових дій у масовій участі жінок нема потреби.

"Від них буде більше користі у цивільному житті, коли чоловіків мобілізують на фронт. Якщо ж до армії заберуть і чоловіків, і жінок, хто займатиметься забезпеченням функціонування життєдіяльності населених пунктів?" – каже Старіков.

Олег Старіков: "Наказ Міноборони – зразок непрофесіоналізму української влади". Фото: скріншот

Оборона чи тренд

На думку експерта, наказ про обов'язкову постановку на військовий облік жінок не пов'язаний із підготовкою до оборони від вторгнення Росії.

"Упевнений, що це була ідея заступника міністра оборони Ганни Маляр. І викликана вона не з метою посилення оборони, а згідно з модним сьогодні трендом забезпечення гендерної рівності. Наказ підписав чинний тоді міністр Андрій Таран, а завізував міністр юстиції Денис Малюська", – Каже нам Старіков.

Колапс у військкоматах та нервування для громадян

Експерт упевнений, що рішення Міноборони призведе до колапсу у роботі військкоматів та збоїв у діяльності різних міністерств та відомств.

"У переліку фахівців, які підлягають постановці на військовий облік, – сотня професій. Потрібним параметрам відповідають близько десяти мільйонів українок. Страшно уявити, які черги будуть у військкоматах на реєстрацію, на проходженні медичної комісії. І варто врахувати, що військкомати приймають громадян лише двічі на тиждень. Щоб поставити на облік усіх жінок, знадобиться щонайменше п'ять років. Крім того, люди стоятимуть у чергах під час пандемії коронавірусу, а отже, збільшиться кількість заражених", – каже Старіков.

Військовий експерт вважає, що наказ Міноборони буде марним для захисту держави від зовнішньої загрози та викличе хвилю обурення всередині країни.

"Це призведе до бардаку та скандалів. Людям доведеться відпрошуватися з роботи, стояти у чергах, витрачати свій час та нерви. Цей наказ не просто неефективний, він зловмисний", – сказав Старіков.

Непідйомне завдання

Колишній міністр оборони України Анатолій Гриценко назвав завдання, поставлене нинішнім керівництвом оборонного відомства, "непідйомним".

"Мобілізація на протидію ворогові потрібна, у цьому немає сумнівів. Але – розуміючи масштаби цієї роботи, можу сказати: на виконання наказу потрібно років півтора-два мінімум, і це у мирних умовах, і коли військкомати є у кожному районі. А нині, у стані війни, на тлі децентралізації (зі згортанням мережі держадміністрацій та військкоматів), на тлі депрофесіоналізації владних органів та пандемії (коли поліклініки та лікарі, які мали перевіряти взятих на облік, і без того перевантажені боротьбою з COVID-19) – це завдання практично непідйомне. Чи розуміли це автори-розробники наказу (Міноборони, МВС, СБУ, СЗР) та Мін'юст, який його завізував? Чи всі фактори та наслідки вони врахували? Не впевнений", – написав Гриценко на своїй сторінці у Facebook.

Анатолій Гриценко: "Це завдання практично непідйомне". Фото: dyvys.info

До речі, користувачі соцмереж почали активно обговорювати рішення влади про постановку жінок на військовий облік. Думки українців поділилися. Одні підтримують ініціативу Міноборони, інші її жорстко критикують.

Раніше сайт "Сегодня" з'ясовував, навіщо потрібно було організовувати обов'язковий військовий облік жінок і що у разі вторгнення Росії.