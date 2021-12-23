Воинский учет женщин: сработает ли модель израильской армии и будут ли все служить в ВСУ

Министерство обороны Украины опубликовало приказ о постановке на воинский учет женщин определенных профессий. Усилит ли это решение оборону страны на фоне угрозы вторжения России, и к каким последствиям приведет военная "обязаловка"?
Постановка на учет или штраф
Перечень профессий, подходящих соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на учет военнообязанных состоит из около сотни специальностей. Предельный возраст женщин, которых могут призвать на службу в ряды ВСУ – 60 лет.
Как отметили в Минобороны, работодатели должны проконтролировать, чтобы женщины, которые работают по специальностям из данного списка, стали на воинский учет, иначе им грозят крупные штрафы.
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Алгоритм постановки на учет хотят создать до конца года
Советница заместителя министра обороны Наталья Воронкова в эфире Громадського радио сообщила, что специальный алгоритм, как женщинам стать на военный учет должен быть создан до конца 2021 года. Предполагается, что на учет можно будет стать также в электронном формате.
"Мы разработаем алгоритм и до конца следующей недели он будет на сайте военкоматов. Если будет возможность, то на учет можно будет стать электронно. Посмотрим, будет ли это возможно с точки зрения безопасности. Я поговорю с военкоматами, чтобы мы разработали скорую процедуру, чтобы не все вместе пришли становиться на учет", – сказала она.
Тотальная мобилизация
Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко считает решение Минобороны правильным и необходимым во время угрозы вторжения в Украину российской армии.
"Ситуация на границе очень опасная. Украина должна мобилизировать все свои силы и организовать условия обороны, во время которой с врагом будет сражаться все общество, вся страна", – говорит "Сегодня" Романенко.
Генерал отмечает, что за время проведения ООС на Донбассе женщины в украинской армии проявили себя как эффективные военнослужащие.
"Женщины показали, что они могут быть не только телефонистками или планшетистками, но и реальными боевыми единицами", – говорит Романенко.
Модель израильской армии
Генерал ставит в пример Израиль, который стал первой страной с обязательной военной службой для мужчин и женщин.
"В Израиле все девушки проходят службу. Страна на протяжении многих лет живет в условиях вражеского окружения. В таких же условиях сейчас живет Украина. Соответственно, мы можем воспользоваться израильским опытом привлечения женщин в ряды ВСУ", – говорит Романенко.
С ним отчасти соглашается военный эксперт Сергей Грабский, однако он сомневается, что такое решение будет эффективным в ближайшем будущем.
"Украина пытается копировать израильскую модель службы в армии. Однако у нас нет опыта в тотальном призыве женщин. Наладить такую систему будет не просто и не быстро", – уверен Грабский.
Есть ли необходимость?
Военный эксперт Олег Стариков называет приказ Минобороны образцом непрофессионализма украинской власти в секторе обороны и безопасности. По его словам, в украинской армии достаточное количество женщин, которые по собственной инициативе решили посвятить свою жизнь воинской службе.
"По данным Минобороны, в ВСУ сегодня служат почти 57 тысяч женщин, 925 из них занимают командные должности. Этого вполне достаточно. Ведь в случае острой фазы боевых действий женщин не отправляют на передовую. Исключение – женщины-снайперы и женщины, ведущие боевые дежурства в системе противовоздушной обороны. Остальные выполняют функции медсестер, бухгалтеров, работников кухни", – говорит "Сегодня" Стариков.
Как отмечает эксперт, во время сухопутных боевых действий – в массовом участии женщин нет необходимости.
"От них будет больше пользы в гражданской жизни, когда мужчин мобилизируют на фронт. Если же в армию заберут и мужчин, и женщин, кто будет заниматься обеспечением функционирования жизнедеятельности населенных пунктов?" – говорит Стариков.
Оборона или тренд
По мнению эксперта, приказ об обязательной постановке на воинский учет женщин не связан с подготовкой к обороне от вторжения России.
"Уверен, что это была идея заместителя министра обороны Анны Маляр. И вызвана она не с целью усиления обороны, а согласно модному сегодня тренду обеспечения гендерного равенства. Приказ подписал действующий тогда министр Андрей Таран, а завизировал министр юстиции Денис Малюська", – говорит нам Стариков.
Коллапс в военкоматах и нервотрепка для граждан
Эксперт уверен, что решение Минобороны приведет к коллапсу в работе военкоматов и сбоям в деятельности различных министерств и ведомств.
"В перечне специалистов, подлежащих постановке на воинский учет – сотня профессий. Требуемым параметрам соответствуют около 10 миллионов украинок. Страшно представить, какие очереди будут в военкоматах на регистрации, на прохождении медицинской комиссии. И стоит учесть, что военкоматы принимают граждан только 2 раза в неделю. Чтобы поставить на учет всех женщин, понадобится, как минимум 5 лет. Кроме того, люди будут стоять в очередях во время пандемии коронавируса, а значит, увеличится количество зараженных", – говорит Стариков.
Военный эксперт считает, что приказ Минобороны будет бесполезным для защиты государства от внешней угрозы и вызовет волну возмущения внутри страны.
"Это приведет к бардаку и скандалам. Людям придется отпрашиваться с работы, стоять в очередях, тратить свое время и нервы. Этот приказ не просто неэффективный, он злоумышленный", – сказал Стариков.
Неподъемная задача
Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко назвал задачу, поставленную нынешним руководством оборонного ведомства "неподъемной".
"Мобилизация на противодействие врагу нужна, в этом нет сомнений. Но – понимая масштабы этой работы, могу сказать: на исполнение приказа требуется года полтора-два минимум, и это в мирных условиях, и когда военкоматы есть в каждом районе. А сейчас, в состоянии войны, на фоне децентрализации (со сворачиванием сети госадминистраций и военкоматов), на фоне депрофессионализации властных органов и пандемии (когда поликлиники и врачи, которые должны были проверять взятых на учет, и без того перегружены борьбой с COVID-19) – эта задача практически неподъемна. Понимали ли это авторы-разработчики приказа (Минобороны, МВД, СБУ, СВР) и Минюст, его завизировавший? Все ли факторы и последствия они учли? Не уверен", – написал Гриценко на своей странице в Facebook.
К слову, пользователи соцсетей начали активно обсуждать решение властей о постановке женщин на воинский учет. Мнения украинцев разделились. Одни поддерживают инициативу Минобороны, другие ее жестко критикуют.
Ранее сайт "Сегодня" выяснял, зачем нужно было организовывать обязательный воинский учет для женщин и что будет в случае вторжения России.