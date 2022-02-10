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В Офісі президента назвали цілі України на переговорах у Берліні

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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10 лютого, 01:51
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Українська сторона домагатиметься розблокування роботи Тристоронньої контактної групи
За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, Україна підніме декілька важливих питань/Фото: Колаж: "Сьогодні"
За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, Україна підніме декілька важливих питань/Фото: Колаж: "Сьогодні"

Глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав цілі України на переговорах у Берліні. Йтиметься, зокрема, про відкриття КПВВ та звільнення полонених.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

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Деталі

Як заявив Єрмак, однією з цілей української сторони на переговорах політичних радників лідерів держав-учасниць Нормандського формату буде розблокування роботи Тристоронньої контактної групи для подальшого просування в мирному врегулюванні та завершенні війни на Донбасі. Українська сторона буде також пропонувати ініціативи щодо поліпшення верифікації режиму повного припинення вогню на сході країни.

"Представники України обов’язково порушуватимуть питання щодо розблокування процесу взаємного звільнення утримуваних осіб та відкриття КПВВ на лінії розмежування", — наголосив керівник Офісу глави держави.

Єрмак підкреслив, що сьогодні наша держава є центром ухвалення рішень щодо безпеки на Європейському континенті та має велику міжнародну підтримку. Про це, зокрема, свідчить безпрецедентна кількість візитів вищих посадових осіб іноземних держав до України.

Загроза російської агресії

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