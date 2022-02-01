"Рука Кремля чи план Банкової: що стоїть за фейком СNN про "невдалу розмову" Байдена та Зеленського

На американському ТБ з'явилася інформація про розбіжності між Банковою та Білим домом. Але чи так це?

CNN опублікувало статтю, в якій повідомило, що телефонна розмова Байдена із Зеленським «не вдалася». Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 27 січня, відбулася телефонна розмовапрезидента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом. Лідери обговорили спільні зусилля щодо деескалації конфлікту з Росією. Наступного дня компанія СNN опублікувала статтю, в якій повідомлялося, що розмова пройшла "не так гладко": Зеленський і Байден нібито посперечалися про рівень загрози вторгнення РФ, після чого американський президент заявив, що Україні більше не бачити допомоги від США. У Білому домі та Офісі президента України цю інформацію спростували. Сайт "Сьогодні" з'ясував, чи є правдивим матеріал CNN, а не наступним фейком ФСБ.

Про що говорили президенти

Володимир Зеленський розповів, що під час розмови з американським колегою вони обговорили зусилля щодо деескалації та погодили спільні дії.

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"Подякував президенту Джо Байдену за військову допомогу, що триває. Обговорили також можливості фінансової підтримки України", – написав Зеленський на своїй сторінці у Twitter.

Володимир Зеленський: "Обговорили з президентом США зусилля щодо деескалації та погодили спільні дії" / Фото: Twitter

У Білому домі повідомили, що Джо Байден підтвердив готовність Вашингтона разом із союзниками рішуче відреагувати на вторгнення РФ. Байден також зазначив, що минулого року США надали Україні понад пів мільярда доларів та вивчають можливість додаткової макроекономічної підтримки.

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Коментуючи від'їзд сімей співробітників посольства США, Байден наголосив, що диппредставництво у Києві залишається відкритим та повністю функціонує.

Джо Байден: "Вашингтон разом із союзниками готовий рішуче відреагувати на вторгнення РФ". Фото: Wikimedia.org

Вранці 28 січня CNN опублікували статтю, в якій повідомили, що телефонна розмова Байдена із Зеленським "не вдалася".

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Про що йдеться у статті CNN

У CNN посилаються на якесь анонімне джерело в уряді України, яке нібито повідомило, що переговори пройшли невдало через розбіжності в оцінці ймовірного вторгнення Росії.

"За словами нашого співрозмовника, Байден попередив Зеленського про те, що вторгнення може бути у лютому, після чого Київ буде окуповано та розграбовано. Однак, на думку українського президента, загроза з боку РФ залишається небезпечною, але неоднозначною. Зеленський заявив, що він не має впевненості в тому, що буде вторгнення, оскільки українська розвідка бачить ситуацію інакше", – пишуть CNN.

Як зазначається у публікації, Зеленський закликав Байдена "вгамувати повідомлення" про ймовірне вторгнення РФ, щоб через паніку не погіршилася економічна ситуація в Україні. У відповідь американський президент нібито заявив, що Україна більше не отримає військової допомоги від США.

Як відреагували у Білому домі та Офісі президента

Прессекретар Ради національної безпеки США Емілі Горн заявила, що джерела видання "зливають брехню".

"Це неправда. Президент Байден сказав, що є явна ймовірність того, що росіяни можуть вторгнутися в Україну в лютому. Він заявив про це публічно, і ми попереджали про це протягом кількох місяців. Повідомлення про щось більше або відмінне від цього повністю хибні", – підкреслила Горн.

Емілі Хорн: "Джерела видання "зливають брехню" / Фото: Офіційний сайт Адміністрації президента США

Спростував інформацію CNN і прессекретар президента України Сергій Никифоров.

"Ці повідомлення абсолютно не відповідають дійсності", – написав Никифоров у Facebook.

Сергій Никифоров: "Ці повідомлення абсолютно не відповідають дійсності" / Фото: Офис Президента Украины

Що відомо про авторів статті

Британський журналіст Меттью Ченс 20 років працює у CNN. Він висвітлював захоплення терористами готелю "Тадж-Махал" у Мумбаї у 2008 році, першим взяв інтерв'ю у Ясіра Арафата після того, як ізраїльські війська зняли облогу з його резиденції у Рамаллі у 2002 році. Але цікаве інше.

Останнім часом Ченс базується у Москві. Він часто інформаційно супроводжує операції російських спецслужб та брав участь у кампанії популяризації російської вакцини "Супутник V".

Метью Ченс часто супроводжував операції російських спецслужб / Фото: Twitter

Зокрема, про це в коментарі Guildhall заявляв глава Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи щодо протидії гібридним загрозам у межах співпраці Україна – НАТО Олександр Данилюк.

"Під час пандемії коронавірусу та масованого потоку російських інформаційних операцій на Заході Меттью Ченс зробив щеплення російською вакциною "Супутник V" і брав участь у кампанії з її популяризації. Російська пропаганда активно тиражувала і мусувала цю подію. Навіть більше, Ченс супроводжував цілий ряд світових конфліктів, в яких брала участь Росія, він отримував доступ до об'єктів та інформації, до яких інші журналісти провідних світових ЗМІ за дивовижним збігом обставин доступу не мали. У 2008 році в межах конфлікту в Південній Осетії він єдиний вів телерепортажі з Цхінвалі, а потім брав інтерв'ю у Путіна та Медведєва. У 2011-му під час захоплення бойовиками Каддафі в Лівії та готелю Rixos він вів прямі ефіри для CNN, будучи одним із заручників. Він висвітлював теракт у Беслані та інші операції російських спецслужб. Враховуючи усі ці аспекти, рівень довіри до опублікованої статті дуже невисокий", – зазначив аналітик.

Олександр Данилюк: рівень довіри до опублікованої статті вельми невисокий. Фото: Guildhall

До речі, у вересні 2021 року стався скандал після того, як CNN випустили сюжет про спецоперацію із затримання російських найманців із ПВК "Вагнер". Автор сюжету, той самий Меттью Ченс, повідомив, що українські спецслужби проводили операцію за допомогою ЦРУ США. Тоді в Офісі президента України спростували його інформацію, натякнувши, що у матеріалі журналіста помітна рука Кремля.

Зазначений у співавторах статті про "невдалу" розмову Байдена та Зеленського журналіст Джеремі Герб у 2018 році став номінантом премії Fake News Awards (фальшиві новини), створеної чинним тоді президентом США Дональдом Трампом. Герб посів третє місце у топ-11 журналістів, що створюють фейкові новини, за статтю, в якій писав про співпрацю передвиборчого штабу Трампа з російськими чиновниками. СNN довелося "визнати помилку у статті автора та виправити її".

Джеремі Херб у 2018 році став номінантом премії Fake News Awards / Фото: CNN

Інформаційний удар по Байдену, Україні та Європі

Політолог Антон Кучухіде вважає, що стаття СNN є фейком та цілеспрямованим "вкиданням" спецслужб РФ. Як зазначає експерт, Росія сьогодні зазнає втрат у дипломатії та інформаційній політиці.

"Під час розмови із Зеленським Байден підтвердив, що посольство США продовжує працювати в Україні, і тим зупинив істерику в ЗМІ, що з Києва екстрено евакуювали дипломатів. Крім того, ми бачимо, що Європа об'єдналася з Америкою та загрожує Москві санкціями. Україна отримує зброю та фінансову підтримку з усього світу. У Росії майже не залишилося союзників. Провалено переговори Кремля зі США та НАТО. Основні вимоги Москви щодо гарантій безпеки відхилені, НАТО зміцнює та озброює східний фланг", – каже "Сьогодні" Кучухідзе.

За словами політолога, дипломатична і медійна атака Росії на Україну та Захід захлинулась, тому Кремль спробував завдати нового інформаційного удару, використовуючи СNN.

"СNN вважається авторитетним телеканалом, одним із топових видань, інформації якого довіряє більшість американців та європейців. Ймовірно, розрахунок був на те, що ця стаття про сварку президентів вдарить по рейтингу Байдена в США, покаже його провальним політиком, який спочатку підтримував Україну, а потім раптом вирішив відмовити їй у допомозі. Також стаття мала показати Україну як нестабільного партнера, який спочатку заявляє про загрозу вторгнення Росії, а потім каже, що загрози немає. У підсумку скандал мав би внести суперечності в об'єднаному Заході, настроївши Європу проти США та України", – каже Кучухідзе.

Антон Кучухіддзе: "Скандал мав внести розбіжності в об'єднаному Заході, налаштувавши Європу проти США та України" / Фото: Facebook

Політолог упевнений, що у статті СNN простежуються наративи Російської Федерації.

"За цим фейком стоїть ФСБ або інше російське відомство, але однозначно тут видно руку Кремля", – упевнений політолог.

Банкова могла "переграти" ФСБ

Військовий експерт Олег Жданов також вважає, що до вкидання статті СNN причетна ФСБ, проте не виключає, що фейк спочатку створили в Офісі президента України, щоб "переграти" російську спецслужбу.

"Давно кажуть, що на Банковій діє російський "кріт". Цілком можливо, що інформацію про "невдалу розмову" з Байденом було озвучено в кулуарах Офісу президента, може, навіть у кабінеті Зеленського, спеціально, щоб її почув "крот". А далі через підконтрольних журналістів ФСБ опублікувала цю інформацію, і весь світ дізнався, що журналісти СNN запустили фейк", – підсумував Жданов.

Олег Жданов: "Банкова могла "переграти" ФСБ" / Фото: Facebook

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що 12 січня відбулися переговори в Раді Росія – НАТО, на яких обговорювали вимоги Москви – відмовитись від розширення Альянсу та не приймати до його лав Україну. Також Кремль вимагав гарантій, що Захід не розміщуватиме озброєння та військові бази поблизу Росії. 10 січня відбулися такі самі переговори між США та РФ.

Президент РФ Володимир Путін боїться, що НАТО розмістить ракети в Україні, які зможуть долетіти до Москви за 5-10 хвилин. Господар Кремля попередив, що у разі продовження "явно агресивної лінії західних колег" Москва вживатиме "адекватних військово-технічних заходів у відповідь".

Також ми інформували, що 26 січня посол США у Росії Джон Салліван передав у МЗС РФ письмову відповідь Вашингтона на російські пропозиції щодо гарантій безпеки.

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що відповідь США на пропозиції РФ містить "позитивні моменти", за якими можлива спільна робота. Він зазначив, що США та РФ можуть співпрацювати з питань ударних ракетних систем, прозорості навчань, контролю за озброєннями. Держсекретар додав, що відповіді США на пропозиції Росії були скоординовані із західними союзниками та Україною.

Зі свого боку речник МЗС РФ Олексій Зайцев заявив, що Росія не збирається вторгатися в Україну.