"Рука Кремля" или план Банковой: что стоит за фейком СNN о "неудачном разговоре" Байдена и Зеленского

На американском ТВ появилась информация о разногласиях между Банковой и Белым домом. Но так ли это?

CNN опубликовало статью, в которой сообщило, что телефонный разговор Байдена с Зеленским «не удался». Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 27 января, состоялся телефонный разговорпрезидента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом. Лидеры стран обсудили общие усилия по деэскалации конфликта с Россией. На следующий день издание СNN опубликовало статью, в которой сообщалось, что разговор "не был гладким": Зеленский и Байден якобы поспорили об уровне угрозы вторжения РФ, после чего американский президент заявил, что Украине больше не видать помощи от США. В Белом доме и Офисе президента Украины данную информацию опровергли. Сайт "Сегодня" выяснил, является ли материал CNN правдивым или же это очередной фейк ФСБ.

О чем говорили президенты

Владимир Зеленский рассказал, что во время разговора с американским коллегой они обсудили усилия по деэскалации и согласовали общие действия.

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"Поблагодарил президента Джо Байдена за продолжающуюся военную помощь. Обсудили также возможности финансовой поддержки Украины", – написал Зеленский на своей странице в Twitter.

Владимир Зеленский: "Обсудили с президентом США усилия по деэскалации и согласовали общие действия" / Фото: Twitter

В Белом доме сообщили, что Джо Байден подтвердил готовность Вашингтона вместе с союзниками решительно отреагировать на вторжение РФ. Байден также отметил, что в прошлом году США предоставили Украине более полумиллиарда долларов и изучают возможность дополнительной макроэкономической поддержки.

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Комментируя отъезд членов семей сотрудников посольства США, Байден подчеркнул, что диппредставительство в Киеве остается открытым и полностью функционирует.

Джо Байден: "Вашингтон вместе с союзниками готов решительно отреагировать на вторжение РФ". Фото: Wikimedia.org

Утром 28 января CNN опубликовало статью, в которой сообщило, что телефонный разговор Байдена с Зеленским "не удался".

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О чем говорится в статье CNN

Издание ссылается на некого анонимного источника в правительстве Украины, который якобы сообщил, что переговоры прошли неудачно из-за разногласий в оценке вероятного вторжения России.

"По словам нашего собеседника, Байден предупредил Зеленского о том, что вторжение может быть в феврале, после чего Киев будет оккупирован и разграблен. Однако по мнению украинского президента, угроза со стороны РФ остается опасной, но неоднозначной. Зеленский заявил, что у него нет уверенности в том, что будет вторжение, так как украинская разведка видит ситуацию иначе", – пишет CNN.

Как отмечает издание, Зеленский призвал Байдена "успокоить сообщения" о вероятном вторжении РФ, чтобы из-за паники не ухудшилась экономическая ситуация в Украине. В ответ американский президент якобы заявил, что Украина больше не получит военную помощь от США.

Как отреагировали в Белом доме и Офисе президента

Пресс-секретарь Совета нацбезопасности США Эмили Хорн заявила, что источники издания "сливают ложь".

"Это не правда. Президент Байден сказал, что существует явная вероятность того, что россияне могут вторгнуться в Украину в феврале. Он заявил об этом публично, и мы предупреждали об этом в течение нескольких месяцев. Сообщения о чем-то большем или отличном от этого полностью ложны", – подчеркнула Хорн.

Эмили Хорн: "Источники издания "сливают ложь" / Фото: Официальный сайт Администрации президента США

Опроверг информацию CNN и пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

"Эти сообщения совершенно не соответствуют действительности", – написал Никифоров в Facebook.

Сергей Никифоров: "Эти сообщения совершенно не соответствуют действительности" / Фото: Офис Президента Украины

Что известно об авторах статьи

Британский журналист Мэттью Ченс 20 лет работает в CNN. Он освещал захват террористами отеля "Тадж-Махал" в Мумбаи в 2008 году, первым взял интервью у Ясира Арафата после того, как израильские войска сняли осаду с его резиденции в Рамалле в 2002 году. Но любопытно другое.

В последнее время Ченс базируется в Москве. Он часто информационно сопровождает операции российских спецслужб и принимал участие в кампании популяризации российской вакцины "Спутник V".

Мэттью Ченс часто сопровождал операции российских спецслужб / Фото: Twitter

В частности, об этом в комментарии Guildhall заявлял глава Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам в рамках сотрудничества Украина – НАТО Александр Данилюк.

"В ходе пандемии коронавируса и массированного потока российских информационных операций на Западе, Мэтью Ченс привился российской вакциной "Спутник V" и принимал участие в кампании по ее популяризации. Российская пропаганда активно тиражировала и муссировала это событие. Более того, Ченс сопровождал целый ряд мировых конфликтов, в которых участвовала Россия. Он получал доступ к объектам и информации, к которым другие журналисты ведущих мировых СМИ по удивительному стечению обстоятельств доступа не имели. В 2008 году в рамках конфликта в Южной Осетии он единственный вел телерепортажи из Цхинвали, а затем брал интервью у Путина и Медведева. В 2011-м во время захвата боевиками Каддафи в Ливии и отеля Rixos он вел прямые эфиры для CNN, будучи одним из заложников. Он освещал теракт в Беслане и другие операции российских спецслужб. С учетом всех этих аспектов, уровень доверия к опубликованной статье весьма невысок", – отметил аналитик.

Александр Данилюк: уровень доверия к опубликованной статье весьма невысок. Фото: Guildhall

К слову, в сентябре 2021 года произошел скандал, после того, как CNN выпустил сюжет о спецоперации по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер". Автор сюжета, все тот же Мэтью Ченс сообщил, что украинские спецслужбы проводили операцию при помощи ЦРУ США. Тогда в Офисе президента Украины опровергли данную информацию, намекнув, что в материале журналиста заметна "рука Кремля".

Указанный в соавторах статьи о "неудачном" разговоре Байдена и Зеленского журналист Джереми Херб в 2018 году стал номинантом премии Fake News Awards (фальшивые новости), созданной действующим тогда президентом США Дональдом Трампом. Херб занял третье место в ТОП-11 журналистов, создающих фейковые новости, за статью, в которой писал о сотрудничестве предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками. СNN пришлось "признать ошибку в статье автора и исправить ее".

Джереми Херб в 2018 году стал номинантом премии Fake News Awards / Фото: CNN

Информационный удар по Байдену, Украине и Европе

Политолог Антон Кучухидзе считает, что статья СNN является фейком и целенаправленным "вбросом" спецслужб РФ. Как отмечает эксперт, Россия сегодня несет потери в дипломатии и информационной политике.

"Во время разговора с Зеленским Байден подтвердил, что посольство США продолжает работать в Украине, тем самым остановил разгоняемую в СМИ истерику о том, что из Киева экстренно эвакуируют дипломатов. Кроме того, мы видим, что Европа объединилась с Америкой и грозит Москве санкциями. Украина получает оружие и финансовую поддержку со всего мира. У России практически не осталось союзников. Провалены переговоры Кремля с США и НАТО. Основные требования Москвы о гарантиях безопасности отклонены, НАТО укрепляет и вооружает восточный фланг", – говорит "Сегодня" Кучухидзе.

По словам политолога, дипломатическая и медийная атака России на Украину и Запад захлебнулась, поэтому Кремль попытался нанести новый информационный удар, используя СNN.

"СNN считается авторитетным телеканалом, одним из топовых изданий, информации которого доверяют большинство американцев и европейцев. Вероятно, расчет был на то, что данная статья о ссоре президентов ударит по рейтингу Байдена в США, покажет его провальным политиком, который сначала поддерживал Украину, а потом вдруг решил отказать ей в помощи. Также статья должна была показать Украину, как нестабильного партнера, который сначала заявляет об угрозе вторжения России, а потом говорит, что угрозы нет. В результате скандал должен был внести разногласия в объединенном Западе, настроив Европу против США и Украины", – говорит Кучухидзе.

Антон Кучухидзе: "Скандал должен был внести разногласия в объединенном Западе, настроив Европу против США и Украины" / Фото: Facebook

Политолог уверен, что в статье СNN прослеживаются нарративы Российской Федерации.

"За этим фейком стоит ФСБ или другое российское ведомство, но однозначно, здесь видна "рука Кремля", – уверен политолог.

Банковая могла "переиграть" ФСБ

Военный эксперт Олег Жданов также считает, что к вбросу статьи СNN причастна ФСБ, однако не исключает, что фейк изначально был создан Офисом президента Украины с целью "переиграть" российскую спецслужбу.

"Давно говорят, что на Банковой действует российский "крот". Вполне возможно, что информация о "неудачном разговоре" с Байденом была озвучена в кулуарах Офиса президента, может даже в кабинете Зеленского, специально, чтобы ее услышал "крот". А далее, через подконтрольных журналистов ФСБ опубликовало эту информацию и весь мир узнал, что журналисты СNN запустили фейк", – подытожил Жданов.

Олег Жданов: "Банковая могла "переиграть" ФСБ" / Фото: Facebook

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что 12 января прошли переговоры в рамках Совета Россия – НАТО, на которых обсуждались требования Москвы – отказаться от расширения Альянса и не принимать в его ряды Украину. Также Кремль требовал гарантии, что Запад не будет размещать вооружение и военные базы вблизи России. 10 января состоялись такие же переговоры между США и РФ.

Президент РФ Владимир Путин боится, что НАТО разместит ракеты в Украине, которые смогут долететь до Москвы за 5-10 минут. При этом хозяин Кремля предупредил, что в случае продолжения "явно агрессивной линии западных коллег" Москва будет принимать "адекватные ответные военно-технические меры".

Также мы информировали, что 26 января посол США в России Джон Салливан передал в МИД РФ письменный ответ Вашингтона на российские предложения о гарантиях безопасности.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что ответ США на предложения РФ содержит "позитивные моменты", по которым возможна совместная работа. Он отметил, что США и РФ могут сотрудничать по ударным ракетным системам, прозрачности учений, контролю над вооружениями. Госсекретарь добавил, что ответы США на предложения России были скоординированы с западными союзниками и Украиной.

В свою очередь, спикер МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что Россия не собирается вторгаться в Украину.