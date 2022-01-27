Зеленський поговорив із Байденом: деталі дзвінка

Це другий дзвінок із Білого дому за поточний місяць

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що поговорив телефоном із президентом США Джо Байденом.

"Мав довгу телефонну розмову з президентом США. Обговорили поточні дипломатичні зусилля з деескалації та узгодили спільні дії на майбутнє. Подякував президентові Джо Байдену за військову допомогу, що триває. Обговорили також можливості щодо фінансової підтримки України" , — написав Зеленський на своїй сторінці у Twitter.

Реклама

Другий дзвінок за місяць

Раніше джерело в Офісі президента розповіло про те, що лідери США та України проведуть телефонні переговори.

Пізніше цю інформацію підтвердив речник українського президента Сергій Никифоров.

Реклама

" Розмова буде логічним продовженням тісної співпраці, погодженням дій та підтвердженням підтримки України її надійним партнером. Очікується, що лідери порушать питання мирного процесу, безпеки, зокрема енергетичної, оборонної взаємодії, макрофінансової підтримки, антиолігархічної реформи", — повідомив він.

Також повідомлялося про намір Джо Байдена у розмові обговорити відносини з Росією та висловити підтримку Україні.

Попередня телефонна розмова двох президентів відбулася 2 січня. Тоді президент США підтвердив свою політику нічого не вирішувати щодо України без України.

Реклама

Читайте інші новини "Сьогодні":