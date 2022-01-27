У Байдена розкрили тему розмови із Зеленським

Очікується, що США підтвердять підтримку України

Президент США Джо Байден у розмові з президентом України Володимиром Зеленським обговорить відносини з Росією та висловить підтримку Україні.

Про це повідомляє телеграм-канал "Раніше за всіх. Ну майже" з посиланням на інформацію Білого дому.

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"Байден обговорить із Зеленським останні дипломатичні контакти з Росією, підтвердить підтримку України", – йдеться у повідомленні.

У Зеленського розкрили теми розмови з Байденом

Прессекретар Володимира Зеленського Сергій Никифоров підтвердив, що переговори двох президентів відбудуться.

"Сьогодні ввечері запланована телефонна розмова Володимира Зеленського та Джо Байдена. Вона буде логічним продовженням тісної співпраці, погодженням дій та підтвердженням підтримки України її надійним партнером", – написав він у Facebook.

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За словами Никифорова, лідери порушать питання мирного процесу, безпеки, зокрема енергетичної, оборонної взаємодії, макрофінансової підтримки, антиолігархічної реформи, а також інші теми.

Це буде друга розмова президентів України та США у січні та третя за два місяці.

Байден поговорить із Зеленським після відповіді на ультиматум РФ

Конфлікт між Україною та Росією почав загострюватися напередодні переговорів Кремля зі США щодо гарантій безпеки. Росія стягнула до кордону з Україною стотисячну армію.

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12 січня відбулися переговори в рамках Ради Росія – НАТО, на яких обговорювалися вимоги Москви – відмовитись від розширення Альянсу і в жодному разі не приймати туди Україну. Також Кремль вимагав дати гарантії, що Захід не розміщуватиме озброєння та військові бази поблизу Росії. 10 січня відбулися такі самі переговори між США та РФ.

Президент РФ Володимир Путін боїться, що НАТО розмістить ракети в Україні, які зможуть долетіти до Москви за 5-10 хвилин. При цьому господар Кремля попередив, що у разі продовження "явно агресивної лінії західних колег" Москва вживатиме "адекватних військово-технічних заходів у відповідь".

26 січня посол США у Росії Джон Салліван передав у МЗС РФ письмову відповідь Вашингтона на російські пропозиції щодо гарантій безпеки.

Крім того, НАТО передало Росії свою письмову відповідь на ультиматум Путіна. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг додав, що союзники окреслили три основні позиції, за якими готові досягати прогресу.

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що відповідь США на пропозиції РФ містить "позитивні моменти", за якими можлива спільна робота. Він зазначив, що США та РФ можуть співпрацювати щодо ударних ракетних систем, прозорості навчань, контролю над озброєннями. Держсекретар додав, що відповіді США на пропозиції Росії були скоординовані із західними союзниками та Україною.

Своєю чергою речник МЗС РФ Олексій Зайцев заявив, що Росія не збирається вторгатися в Україну.