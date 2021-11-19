Розслідування Bellingcat: роль Зеленського, Єрмака, Порошенка та Безуглої у спецоперації щодо "вагнерівців"

Документ не дає чіткої відповіді на запитання: чи зрив операції був результатом "зливу"

За даними розслідувачів, операцію здійснили українські спецслужби під контролем керівництва країни. Фото: колаж "Сьогодні"

Дослідницька група Bellingcat за участю The Insider опублікувала детальний звіт про розслідування операції українських спецслужб, які планували виманити з Росії та заарештувати понад 30 бійців приватної військової компанії "Вагнер", які вчиняли військові злочини на Донбасі. Документ не дає чіткої відповіді на запитання, з чиєї вини ця операція зірвалася. Також у звіті немає даних про те, що спецслужби Білорусі та РФ мали інформацію про підготовку операції до моменту арешту "вагнерівців" під Мінськом. Сайт "Сьогодні" вивчив звіт Bellingcat та з'ясував, яке відношення до скандальної операції мав Офіс президента та керівники українських спецслужб.

Операція "Авеню"

Зазначається, що операція мала назву "Авеню". Для максимальної правдоподібності українські спецслужби використали реальну ПВК "МАР", яка була створена у Санкт-Петербурзі 2012 року, але припинила діяльність .

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"Ідея полягала в тому, щоб виманити найманців під приводом роботи в новій ПВК та необхідності пройти підготовку у спеціальному тренувальному таборі. Бійців нібито наймали для охорони нафтових об'єктів "Роснефти" у Сирії", – йдеться у розслідуванні.

Засновник ПВК "МАР" Олексій Марушенко, другий ліворуч. Фото: theins.ru

Через пандемію вилетіти з Росії можна було лише через територію Білорусі, а найзручнішим рейсом через Україну був рейс до Стамбула. У такому разі літак був би в українському повітряному просторі близько 28 хвилин. За цей час, під спланованим приводом, літак посадили б і провели затримання. Проте в останній момент розвідники зустрілися з керівництвом України і операцію перенесли. Тим часом "вагнерівці", які прибули до Білорусі і чекали на відправлення до Сирії через Стамбул, були затримані білоруськими силовиками.

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Найманці ПВК "Вагнер" були затримані співробітниками КДБ Білорусі. Фото: sloboda.org

Звіт Bellingcat не дає відповіді на запитання: чи зрив операції був результатом цілеспрямованого "зливу" секретної інформації керівництвом України.

В Офісі президента спочатку заперечували сам факт підготовки такої операції, потім – називали її "не нашою операцією", натякаючи на причетність до цих подій Росії, після чого стверджували, що "спецзахід" щодо переміщення "вагнерівців" в Україну все ж таки готувався, але не відбувся.

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За даними Bellingcat, керівництво країни та українські спецслужби все ж таки відігравали ключові ролі в організації операції.

Володимир Зеленський

Як зазначають розслідувачі, президента України посвятили в хід операції у червні 2020 року.

"Опитані нами співробітники розповіли, що 26 червня 2020 року президент Зеленський схвалив операцію та попросив підготувати докладний план", – йдеться у звіті.

План розробляли Головне управління розвідки та Служба безпеки України. Курирували проєкт – чинні тоді директор ГУР Василь Бурба та заступник директора СБУ Руслан Баранецький. Вони регулярно інформували Зеленського про хід реалізації операції "Авеню". План-концепцію було підготовлено та схвалено президентом 1 липня 2020 року.

Володимир Зеленський схвалив операцію та попросив підготувати докладний план / Фото: Офис Президента Украины

Андрій Єрмак

Bellingcat з посиланням на слова Василя Бурби інформує, що відкласти операцію на тиждень запропонував голова Офісу президента Андрій Єрмак. Свою пропозицію Єрмак на зустрічі з представниками спецслужб аргументував тим, що днем раніше президент Зеленський досяг домовленості з Росією про перемир'я на Донбасі з 27 липня. Як зазначив Бурба, на Банковій вважали, що якщо спецоперація завершиться затриманнями 25 липня, то перемир'я закінчиться, не встигнувши розпочатися.

Андрій Єрмак запропонував відкласти операцію на тиждень / Фото: Офис Президента Украины

Василь Бурба

Директор ГУР не погоджувався з ідеєю Єрмака. Бурба наполягав на тому, що відкласти операцію неможливо, оскільки це призведе або до втрати довіри з боку найманців, або до підозр з боку білоруських чи російських спецслужб. За словами Бурби, в Офісі президента запропонували скоротити затримку операції до 4 днів, щоби перемир'я на Донбасі хоча б формально почалося. Дату вильоту та захоплення найманців перенесли на 29 липня 2020 року. Іншими словами, Бурба погодився у відповідь на ініціативу із ОП. Цього ж дня "вагнерівців" було затримано. За кілька днів після провалу спецоперації (5 серпня 2020 року. – Ред.) Василя Бурбу звільнили з посади директора ГУР. 26 липня 2021 року був звільнений і Баранецький.

Василь Бурба наполягав, що відкласти операцію неможливо. Фото: dsnews.ua

Петро Порошенко

Операція, відома зараз як "Вагнергейт", веде свій початок ще з часів президентства Петра Порошенка, йдеться у звіті. До речі, сам Порошенко у грудні 2020 року в ефірі "5 каналу" заявив, що санкціонував операцію із затримання російських найманців із угруповання "Вагнер" під час своєї президентської каденції.

"Я хочу зазначити, що ще наприкінці 2018 року тодішній верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко санкціонував проведення цієї операції", – сказав він.

Петро Порошенко: "Ще наприкінці 2018 року Петро Порошенко санкціонував проведення цієї операції" / Фото: REUTERS

Мар'яна Безугла

Голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування можливого зриву операції із затримання членів ПВК "Вагнер", нардеп "Слуги народу" Мар'яна Безугла заявила, що Порошенко не міг санкціонувати операції спецслужб.

"Згідно із заявами п'ятого президента, він особисто санкціонував спецоперацію 2018 року. Але як ми бачимо, 2018-го – це була рутинна робота з планування заходу на липень 2020 року", – пояснила голова ТСК.

У свою чергу у партії Порошенка "Європейська солідарність" заявили, що Безугла "поширила відверту брехню".

"Саме п'ятий президент України Петро Порошенко санкціонував початок спецоперації проти ПВК "Вагнера". Також, як саме президент Зеленський завалив її фінал, перекресливши ризиковану високопрофесійну роботу українських спецслужб", – йдеться у заяві партії.

Як зазначила Безугла, наразі не вдалося встановити, хто з українських посадовців ухвалив рішення про відстрочку проведення спецоперації. Також ТСК нібито встановила відсутність документального оформлення цієї відстрочки.

Безугла наголосила, що комісія не знайшла підтвердження тому, що президент Зеленський дав відповідне розпорядження ГУР.

"ТСК встановила, що спільний активний захід СБУ та ГУР розпочався у червні 2020 року. Підлягають спростуванню повідомлення деяких ЗМІ щодо його багаторічного планування", – додала вона.

Мар'яна Безугла: "Комісія не знайшла підтвердження тому, що президент Зеленський дав відповідне розпорядження ГУР". Фото: bagnet.org

Нагадаємо, влітку 2020 року Білорусь затримала і передала Росії 32 найманці приватної військової компанії "Вагнер", тим самим операція українських спецслужб була зірвана.

У вересні 2020 року голова Офісу президента Андрій Єрмак назвав "вигаданою" історію про спецоперацію із затриманням бійців ПВК "Вагнер", яку нібито планували українські спецслужби.

У вересні 2021 року американський телеканал CNN випустив своє розслідування про спецоперацію із затримання російських найманців. В Офісі президента України відреагували на матеріал журналістів, натякнувши, що у ньому помітна "рука Кремля".

Генпрокурор України Ірина Венедіктова заявляла, що у зв'язку з розслідуванням щодо "вагнерівців" країну намагалися втягнути у міжнародний скандал.