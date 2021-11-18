Хто здав "вагнерівців"? Разумков запропонував Зеленському прийти на "допит" до Ради

Верховна Рада може створити ще одну Тимчасову слідчу комісію (ТСК) з розслідування так званої "Справи вагнерівців", деталі якої 17 листопада оприлюднило інтернет-видання з розслідувань в зонах бойових дій Bellingcat. У рамках цього розслідування президент України може розповісти про те, що йому відомо.
Про таку ймовірність заявив позафракційний народний депутат Дмитро Разумков "Інтерфакс-Україна".
Скільки може бути ТСК
"Теоретично таких обмежень, наскільки я пам'ятаю, у регламенті немає", – сказав Разумков журналістам, відповідаючи на запитання, чи може бути створена ще одна ТСК з розслідування "справи вагнерівців".
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Він наголосив, що необхідно розібратися, хто "злив" роботу українських спецслужб і винний "має понести відповідальність згідно з 111-ю статтею Кримінального процесуального кодексу України – державна зрада".
Проміжні підсумки роботи існуючої ТСК щодо розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб проти суверенітету України Разумкова не задовольнили.
"Ну, дуже дивно виглядає – крайніх не знайшли, одні не дали такої команду, а інші не могли. Не могли чи не давали – це різні речі, тому я переконаний, що треба доопрацювати і дати дійсно відкриту, чесну відповідь людям, що на насправді сталося", – зазначив Разумков.
Зеленський
На думку Разумкова, Володимир Зеленський може надати відомі йому дані новій ТСК.
"Якщо нема чого приховувати, то можна прийти і відповісти в межах чинного законодавства... і зняти велику кількість запитань, які сьогодні є", – зазначив нардеп.
Підсумки першої ТСК
- Як відомо з розслідування Bellingcat, Головному управлінню розвідки Міноборони України вдалося заманити близько 40 "вагнерівців" до Мінська 29 липня 2020 року. Звідти вони мали вилетіти до Туреччини, а дорогою екстрено сісти в Києві. Там їх планували заарештувати.
- Проте цього ж дня на Банковій відбулася нарада, де деталі спецоперації стали відомі всім присутнім. "Вагнерівці" не сіли на рейс – несподівано їх затримали спецслужби Білорусі.
- У вересні 2020 року парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав петицію про створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування обставин операції спецслужб із затримання російських найманців.
- У вересні вже цього року керівник цієї ТСК Мар'яна Безугла на засіданні не дала заслухати колишнього начальника Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурбу.
- 10 вересня голова ТСК з "вагнерівців" Мар'яна Безугла повідомила, що санкціонованої спецоперації із затримання групи найманців із приватної російської армії ПВК Вагнера не було. Це була спроба СБУ виманити бойовиків ПВК Вагнера.