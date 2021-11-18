Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Анатомія "Вагнергейту" 💸 Тисяча Зеленського Відбір на ЧС-2022 Відбір на ЧС-2022 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Влада Події

Хто здав "вагнерівців"? Разумков запропонував Зеленському прийти на "допит" до Ради

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
18 листопада, 15:56
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У ВР може з'явитися нова Тимчасова слідча комісія з гучного провалу спецслужб
Разумков вважає, що у справі "вагнерівців" залишилося багато питань / Колаж "Сьогодні"
Разумков вважає, що у справі "вагнерівців" залишилося багато питань / Колаж "Сьогодні"

Верховна Рада може створити ще одну Тимчасову слідчу комісію (ТСК) з розслідування так званої "Справи вагнерівців", деталі якої 17 листопада оприлюднило інтернет-видання з розслідувань в зонах бойових дій Bellingcat. У рамках цього розслідування президент України може розповісти про те, що йому відомо.

Про таку ймовірність заявив позафракційний народний депутат Дмитро Разумков "Інтерфакс-Україна".

Реклама

Скільки може бути ТСК

"Теоретично таких обмежень, наскільки я пам'ятаю, у регламенті немає", – сказав Разумков журналістам, відповідаючи на запитання, чи може бути створена ще одна ТСК з розслідування "справи вагнерівців".

Він наголосив, що необхідно розібратися, хто "злив" роботу українських спецслужб і винний "має понести відповідальність згідно з 111-ю статтею Кримінального процесуального кодексу України – державна зрада".

Проміжні підсумки роботи існуючої ТСК щодо розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб проти суверенітету України Разумкова не задовольнили.

Реклама

"Ну, дуже дивно виглядає – крайніх не знайшли, одні не дали такої команду, а інші не могли. Не могли чи не давали – це різні речі, тому я переконаний, що треба доопрацювати і дати дійсно відкриту, чесну відповідь людям, що на насправді сталося", – зазначив Разумков.

Зеленський

На думку Разумкова, Володимир Зеленський може надати відомі йому дані новій ТСК.

"Якщо нема чого приховувати, то можна прийти і відповісти в межах чинного законодавства... і зняти велику кількість запитань, які сьогодні є", – зазначив нардеп.

Реклама

Підсумки першої ТСК

  • Як відомо з розслідування Bellingcat, Головному управлінню розвідки Міноборони України вдалося заманити близько 40 "вагнерівців" до Мінська 29 липня 2020 року. Звідти вони мали вилетіти до Туреччини, а дорогою екстрено сісти в Києві. Там їх планували заарештувати.
  • Проте цього ж дня на Банковій відбулася нарада, де деталі спецоперації стали відомі всім присутнім. "Вагнерівці" не сіли на рейс – несподівано їх затримали спецслужби Білорусі.
  • У вересні 2020 року парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав петицію про створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування обставин операції спецслужб із затримання російських найманців.
  • У вересні вже цього року керівник цієї ТСК Мар'яна Безугла на засіданні не дала заслухати колишнього начальника Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурбу.
  • 10 вересня голова ТСК з "вагнерівців" Мар'яна Безугла повідомила, що санкціонованої спецоперації із затримання групи найманців із приватної російської армії ПВК Вагнера не було. Це була спроба СБУ виманити бойовиків ПВК Вагнера.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні в розділі "Влада"
Влада
Наші автори
Богдан Приходько "Буде не просто нова світова війна": що чекає на Росію при зіткненні із Заходом Богдан Приходько · Провідний редактор розділу Влада
Богдан Амінов "Можуть накрити": Лукашенко попросив у Путіна ракети, які дістають до Києва та Варшави Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Анна Ткаченко Згадати молодість: як народні депутати виглядали у студентські роки Анна Ткаченко · провідний редактор розділу "Влада"
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування SOCIS, 6 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураєв Мураєв
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовий Садовий
2,6%
Аналіз ситуації
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

18 листопада 1991. Вже два тижні триває страйк суддів міста Івано-Франківськ. Припинилося слухання кримінальних, цивільних, адміністративних справ...

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.51

Російський рубль (₽)

0.3654

Євро (€)

30

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

128 489

захворіло за тиждень в Україні

-14%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти