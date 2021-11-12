Добкін після розгромної поразки у Харкові: що далі чи вже час на пенсію?

Чи поставив хрест у політичній кар'єрі Михайла Добкіна програш на виборах мера Харкова

Після оголошення результатів виборів Михайло Добкін звернувся до суду. Фото: колаж "Сьогодні"

На позачергових виборах мера Харкова переміг Ігор Терехов. Його головний конкурент Михайло Добкін заявив про фальсифікації та порушення, але програв усі суди щодо скасування результатів виборів. Сайт "Сьогодні" з'ясував, якою буде подальша політична кар'єра політика-важковаговика.

Результати виборів у Харкові

31 жовтня у Харкові пройшли вибори мера. За даними ЦВК, явка становила 28,29%. Перемогу здобув чинний в. о. міського голови, кандидат від партії "Блок Кернеса – Успішний Харків!" Ігор Терехов. За нього проголосували 146 240 мешканців Харкова (50,66%).

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За ексголову Харківської ОДА, колишнього народного депутата України ("Опозиційний блок") та ексмера Харкова Михайла Добкіна проголосували 82 008 харків'ян (28,41%).

11 листопада Ігор Терехов офіційно обійняв посаду міського голови Харкова.

У виборах мера Харкова переміг Ігор Терехов. Фото: колаж "Сьогодні"

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Понад 65 позовів до суду

Після оголошення результатів виборів Михайло Добкін та його адвокати подали до суду позови з вимогою скасувати протоколи чотирьох районних та міської ТВК, а також скасувати ухвалу про обрання мером Харкова Ігоря Терехова.

"Я йду до суду. У нас, у всіх харків'ян, при Терехові вже вдруге нахабно вкрали право обирати собі мера міста, якого ми самі хочемо. І тут уже справа принципу", – написав Добкін у своєму Instagram.

Михайло Добкін: "Я йду до суду! Це справа принципу" / Фото: Facebook

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Адвокати Добкіна направили 65 позовів до суду. За словами одного з них, Анатолія Родзинського, скарги стосуються порушень під час транспортування протоколів із дільниці до району, "вкрадених на користь Терехова" голосів, відданих харків'янами за кандидатів, які набрали менше 10 відсотків, та інших масштабних фальсифікацій.

Про фальсифікації на виборах повідомила організація "ОПОРА". За даними спостерігачів, на 10 дільницях у Новобаварському та Основ'янському районах міста було виявлено 311 порушень.

Координатор "ОПОРИ" Микола Зінченко: "Спостерігачі виявили фальшування протоколів" / Фото: Facebook

Однак, за словами члена виборчкому Олександра Самородіна, у перерахунку голосів адвокатам Добкіна було відмовлено. Більше половини позовів уже відхилено.

"Скарги були подані із запізненням, коли згідно із законом міська виборча комісія вже прийняла протоколи з районів і мера було оголошено", – пояснив Самородін журналістам.

7 листопада Окружний адміністративний суд Харкова відмовив у задоволенні позовних вимог також мережі "ОПОРА".

"Суд встановив, що дані про підсумки голосування у протоколах дільничних виборчих комісій та районних ТВК справді мають розбіжності, проте встановлення фактів фальсифікацій не входить до компетенції адмінсуду", – йдеться у судовій відповіді "ОПОРІ".

А 11 листопада програли й апеляцію.

Політолог Ігор Петренко називає рішення суду передбачуваним. На його думку, навіть якщо порушення на виборах і були, то вони не надто вплинули на результат голосування.

"Екзитполи показували, що Терехов лідирує. Можливо, без порушень він би отримав менший відсоток підтримки, але навряд чи критичний. Відрив від конкурентів у Терехова був надто великий", – каже "Сьогодні" Петренко.

Ігор Петренко: "Без порушень Терехов отримав би менший відсоток підтримки, але навряд чи критичний" / Фото: Facebook

Добкін натякнув на продовження політичної кар'єри

Добкін, судячи з його публікацій у соцмережах, вирішив відпочити після важких виборів і подався на рибалку до села Іванівка Полтавської області.

Також у своєму Instagram Добкін опублікував відео, на якому полем біжить череда буйволів.

"Поранені буйволи іноді прикидаються мертвими, а потім раптово атакують мисливця, що необережно наблизився. Люблю дику природу", – підписав екскандидат у мери Харкова ролик, ніби натякаючи, що поразка на виборах не зупинить його від повернення у політику.

Що далі? Харків, Київ чи Рада

Політолог Яніна Соколовська впевнена, що програш на виборах мера Харкова не змусить Добкіна піти на пенсію.

"Сумніваюся, що Добкін виграє суди, але впевнена, що він у будь-якому разі продовжуватиме свою політичну діяльність. Думаю, зараз він піде в жорстку опозицію до Терехова, критикуватиме міську владу та напрацьовуватиме собі бали для участі у наступних виборах мера Харкова. Також не виключаю, що він знову може спробувати висунутись на мера Києва або намагатися балотуватися до Верховної Ради", – каже Соколовська.

Яніна Соколовська: "Добкін у будь-якому разі продовжуватиме свою політичну діяльність". Фото: скріншот

Політолог Ігор Петренко не погоджується з думкою Соколовської щодо подальшої опозиційної боротьби Добкіна з Тереховим.

"Навряд чи Добкін буде сильною опозицією Терехову. Для цього він не має відповідних політичних структур та власних важелів впливу на прийняття рішень міською владою", – пояснює нам Петренко свою точку зору.

Водночас експерт упевнений у тому, що Добкін і надалі залишатиметься на порядку денному і продовжуватиме будувати політичну кар'єру.

"Незважаючи на те, що Добкіна сьогодні не можна назвати топовим політиком, все ж таки у нього є впізнаваність і популярність серед частини електорату. Він може використати такий політичний капітал. Судячи з підтримки на виборах партією ОПЗЖ, не виключаю, що він може бути цікавим "біло-блакитним" у подальших політичних проєктах", – каже Петренко.

Трамплін у велику політику

Політолог Сергій Биков впевнений, що Добкін використав вибори мера Харкова як трамплін для повернення у велику політику.

"Саме цим можна пояснити, що Добкін під час передвиборчої кампанії робив упор на соцмережі та майданчики національних медіа, а не на зустрічі з виборцями та місцеву аудиторію. Він робив усе, щоб його чув не лише Харків, а й уся країна", – каже "Сьогодні" Биков.

Сергій Биков: "Добкін використав вибори мера Харкова як трамплін для повернення у велику політику" / Фото: Facebook

З ним погоджується і політолог Олексій Якубін.

"Навіть програвши на виборах, Добкін показав, що він може бути корисним різним політичним проєктам та забезпечить їм певний відсоток підтримки мешканців Харкова", – каже нам Якубін.

Олексій Якубін: "Добкін може бути корисним різним політичним проектам" / Фото: Facebook

Рано списувати з рахунків

На думку експертів, Добкін однозначно намагатиметься повернутися у велику політику. Ймовірно, йому хотілося б бути не просто учасником деяких проєктів, а відігравати в них персональну, головну роль.

"Наскільки йому це вдасться, поки говорити рано. Але однозначно Добкіна рано списувати з рахунків", – підсумував Биков.

Як пройшли вибори