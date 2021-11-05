Будуть нові вибори? Що не так із перемогою Терехова у Харкові

Низька явка виборців може свідчити про фальсифікації

Перемога на виборах мера Харкова Ігоря Терехова виявилася не такою вже беззастережною. Фото: колаж "Сьогодні"

На виборах мера Харкова у першому ж турі переміг кандидат від партії "Блок Кернеса – Успішний Харків!" Ігор Терехов. Проте низка громадських організацій та головний конкурент переможця Михайло Добкін заявили про фальсифікації та порушення, зажадавши скасувати підсумки виборів. Сайт "Сьогодні" з'ясував, у чому звинувачують обраного мера та чи будуть у Харкові перевибори.

Фальсифікації протоколів

Першою зі скаргами на порушення та з проханням скасувати підсумки виборів до міської Територіальної виборчої комісії Харкова (ТВК) звернулася громадянська мережа ОПОРА. Про це повідомив координатор організації у Харківській області Микола Зінченко на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, спостерігачі виявили фальсифікації протоколів щодо підрахунку голосів на 10 дільницях у Новобаварському та Основ'янському районах міста. Внаслідок фальсифікації кількість голосів за кандидатів Костянтина Немічова та Олександра Скорика зменшилося на 160 та 237 відповідно, а за Терехова збільшилося на 397 голосів.

Також спостерігачі організації виявили низку порушень, серед яких:

видача бюлетенів без паспорта;

використання адмінресурсу;

підкуп виборців;

контроль за волевиявленням громадян;

спроби запобігти доступу спостерігачів на підготовчі засідання ТВК та контролю підрахунку голосів;

агітація у день голосування;

недотримання законної процедури підрахунку голосів.

Усього спостерігачі ОПОРИ виявили та верифікували 311 порушень .

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Микола Зінченко: "Спостерігачі виявили фальшування протоколів" / Фото: Facebook

Квитки до зоопарку, iPhone та дешева гречка

Громадський рух "ЧЕСНО" також виявило порушення на виборах мера Харкова. Активісти організації зауважили, що співробітники штабу Терехова заохочували молодих виборців квитками до зоопарку та обіцяли подарувати смартфони iPhone. Для старшої аудиторії були організовані ярмарки з дешевою гречкою.

Така мобілізація явки відбувається тоді, коли штаб володіє інформацією, що виборець, який потрібен для подолання 50% бар'єру, не з'явився, – зазначили у "ЧЕСНО".

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Для старшої аудиторії було організовано ярмарки з дешевою гречкою. Фото: chesno.org

Затягування підрахунку голосів

Також в організації розповіли, що на виборах була низька явка виборців, але підрахунок голосів навмисне затягували, щоби "виснажити членів комісії".

"Коли членів ТВК маринують кілька діб – вони стають менш уважними та компроміснішими", – пояснили в організації.

Добкін йде до суду

Про фальсифікації заявив і головний конкурент Терехова на виборах – ексголова Харківської ОДА, колишній народний депутат України ("Опозиційний блок") Михайло Добкін .

"Я йду до суду. У нас, у всіх харків'ян, за Терехова вже вдруге нахабно вкрали право обирати собі мера міста, якого ми самі хочемо. І тут уже справа принципу", – написав Добкін у своєму Instagram.

За словами Добкіна, юристи його партії "Наш Дім – Харків" вивчають ситуацію, щоб оскаржити незаконні дії опонентів, які можуть свідчити про роботу "сітки" щодо підкупу виборців на користь кандидата від влади.

Михайло Добкін: "Я йду до суду! Це справа принципу" / Фото: Facebook

Що кажуть у штабі Терехова

В свою чергу представник штабу Ігоря Терехова, голова міської організації "Блок Кернеса – Успішний Харків!" Вікторія Китайгородська заявила, що грубих порушень у день виборів не було, а спостерігачі ОПОРИ на виборчих дільницях були відсутні.

"Викликає здивування, яким чином ОПОРА отримала копії протоколів, оскільки на виборчих дільницях не було їхніх представників. Про це свідчать журнали реєстрацій", – сказала вона.

Китайгородська також пояснила надто тривалий процес підрахунку голосів – вимогою кандидатів-конкурентів Терехова, а всі звинувачення у фальсифікаціях назвала провокацією.

Вікторія Китайгородська: "Звинувачення у фальсифікаціях – це провокація" / Фото: Facebook

Сам Терехов від коментарів утримався.

"Дякую! Харків!" – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Низька явка може свідчити про фальсифікації

Політолог Яніна Соколовська зазначає, що про головну причину фальсифікацій під час виборів мера Харкова може свідчити низька явка виборців.

"Перед виборами дані соцопитувань показували, що за Терехова нібито готові віддати голоси близько 50% харків'ян. Але такі цифри озвучувалися із прогнозованої явки виборців – понад 90%. На вибори прийшло близько 30%, а в результаті Терехов отримав ще більше голосів, ніж очікувалося. Думаю, тут могли бути фальсифікації та використання адмінресурсу", – каже експерт.

Яніна Соколовська: "Про головну причину фальсифікацій може свідчити низька явка виборців" / Фото: Facebook

Занадто великий відрив

В той же час політолог Ігор Петренко зазначає, що невелика явка виборців є характерною для місцевих виборів.

"На виборах мерів завжди явка нижча, ніж на виборах нардепів чи президента. До того ж багато хто не пішов на вибори через коронавірус", – каже Петренко.

Він також зазначає, що порушення на виборах якщо й були, то не надто вплинули на результат голосування.

"Екзитполи показували, що Терехов лідирує. Можливо, без порушень він отримав би менший відсоток підтримки, але навряд чи критичний. Відрив від конкурентів у Терехова був надто великий", – каже Петренко.

Ігор Петренко: "Без порушень Терехов отримав би менший відсоток підтримки, але навряд чи критичний" / Фото: Facebook

Чи будуть перевибори

Адвокат Іван Ліберман вважає, що потрібно перевірити, наскільки значними є порушення і чи не вплинули вони на результат виборів.

"До правоохоронних органів та суду надійшла велика кількість заяв та скарг про порушення. Примус до голосування, порушення виборчого права, фальсифікації підрахунку голосів, підкуп виборців та багато іншого. Велика концентрація таких заяв говорить про те, що порушення могли вплинути на результат виборів", – каже Ліберман.

Адвокат також додав, що якщо підтвердяться факти зловживання владою, це негативно позначиться на іміджі Харкова та України загалом.

"Якщо вибори визнають нелегітимними, це спричинить негатив у наших західних партнерів. Тому щоб показати всім, що Україна демократична країна", – підсумував Ліберман.

Іван Ліберман: "У Харкові мають відбутися перевибори мера" / Фото: Facebook

Як пройшли вибори