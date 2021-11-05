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Будут новые выборы? Что не так с победой Терехова в Харькове

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор раздела Власть
5 ноября, 06:25
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Низкая явка избирателей может свидетельствовать о фальсификациях
Победа на выборах мэра Харькова Игоря Терехова оказалась не такой уже безоговорочной. Фото: коллаж "Сегодня"
Победа на выборах мэра Харькова Игоря Терехова оказалась не такой уже безоговорочной. Фото: коллаж "Сегодня"

На выборах мэра Харькова в первом же туре победил кандидат от партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков!" Игорь Терехов. Однако ряд общественных организаций и главный конкурент победителя Михаил Добкин заявили о фальсификациях и нарушениях, потребовав отменить итоги выборов. Сайт "Сегодня" выяснил, в чем обвиняют избранного мэра и будут ли в Харькове перевыборы.

Фальсификации протоколов

Первой с жалобами на нарушения и с просьбой отменить итоги выборов в городскую Территориальную избирательную комиссию Харькова (ТИК) обратилась гражданская сеть ОПОРА. Об этом сообщил координатор организации в Харьковской области Николай Зинченко на своей странице в Facebook.

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По его словам, наблюдатели обнаружили фальсификации протоколов о подсчете голосов на 10 участках в Новобаварском и Основянском районах города. В результате фальсификации количество голосов за кандидатов Константина Немичева и Александра Скорика уменьшилось на 160 и 237 соответственно, а за Терехова увеличилось на 397 голосов.

Также наблюдатели организации выявили ряд нарушений, среди которых:

  • выдача бюллетеней без паспорта;
  • использование админресурса;
  • подкуп избирателей;
  • контроль за волеизъявлением граждан;
  • попытки воспрепятствовать доступу наблюдателей на подготовительные заседания ТИК и к контролю подсчета голосов;
  • агитация в день голосования;
  • несоблюдение законной процедуры подсчета голосов.

Всего наблюдатели ОПОРЫ выявили и верифицировали 311 нарушений.

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Николай Зинченко: "Наблюдатели обнаружили фальсификации протоколов"
Николай Зинченко: "Наблюдатели обнаружили фальсификации протоколов" / Фото: Facebook

Билеты в Зоопарк, iPhone и дешевая гречка

Общественное движение "ЧЕСТНО" также обнаружило нарушения на выборах мэра Харькова. Активисты организации заметили, что сотрудники штаба Терехова поощряли молодых избирателей билетами в Зоопарк и обещали подарить смартфоны iPhone. Для старшей аудитории были организованы ярмарки с дешевой гречкой.

"Такая мобилизация явки происходит тогда, когда штаб, владеет информацией, что избиратель, который нужен для преодоления 50% барьера, не появился", – отметили в "ЧЕСТНО".

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Для старшей аудитории были организованы ярмарки с дешевой гречкой. Фото: chesno.org
Для старшей аудитории были организованы ярмарки с дешевой гречкой. Фото: chesno.org

Затягивание подсчета голосов

Также в организации рассказали, что на выборах была низкая явка избирателей, но подсчет голосов умышленно затягивали, чтобы "истощить членов комиссии".

"Когда членов ТИК маринуют несколько суток – они становятся менее внимательными и более компромиссными", – объяснили в организации.

Добкин идет в суд

О фальсификациях заявил и главный конкурент Терехова на выборах – экс-глава Харьковской ОГА, бывший народный депутат Украины ("Оппозиционный блок") Михаил Добкин.

"Я иду в суд. У нас, у всех харьковчан, при Терехове уже второй раз нагло украли право избирать себе мэра города, которого мы сами хотим. И тут уже дело принципа", – написал Добкин в своем Instagram.

По словам Добкина, юристы его партии "Наш Дом – Харьков" изучают ситуацию, чтобы оспорить незаконные действия оппонентов, которые могут свидетельствовать о работе "сетки" по подкупу избирателей в пользу кандидата от власти.

Михаил Добкин: "Я иду в суд! Это дело принципа"
Михаил Добкин: "Я иду в суд! Это дело принципа" / Фото: Facebook

Что говорят в штабе Терехова

В свою очередь, представитель штаба Игоря Терехова, глава городской организации "Блок Кернеса – Успешный Харьков!" Виктория Китайгородская заявила, что грубых нарушений в день выборов не было, а наблюдатели ОПОРЫ на избирательных участках отсутствовали.

"Вызывает удивление, каким образом ОПОРА получила копии протоколов, поскольку на избирательных участках не было их представителей. Об этом свидетельствуют журналы регистраций", – сказала она.

Китайгородская также объяснила слишком длительный процесс подсчета голосов – требованием кандидатов-конкурентов Терехова, а все обвинения в фальсификациях назвала провокацией.

Виктория Китайгородская: "Обвинения в фальсификациях – это провокация"
Виктория Китайгородская: "Обвинения в фальсификациях – это провокация" / Фото: Facebook

Сам Терехов от комментариев воздержался.

"Спасибо! Харьков!" – написал он на своей странице в Facebook.

Низкая явка может свидетельствовать о фальсификациях

Политолог Янина Соколовская отмечает, что о главной причине фальсификаций на выборах мэра Харькова может свидетельствовать низкая явка избирателей.

"Перед выборами данные соцопросов показывали, что за Терехова якобы готовы отдать голоса около 50% харьковчан. Но такие цифры озвучивались из прогнозируемой явке избирателей – более 90%. На выборы пришли около 30%, а в результате Терехов получил еще больше голосов, чем ожидалось. Думаю, тут могли быть фальсификации и использование админресурса", – говорит "Сегодня" эксперт.

Янина Соколовская: "О главной причине фальсификаций может свидетельствовать низкая явка избирателей"
Янина Соколовская: "О главной причине фальсификаций может свидетельствовать низкая явка избирателей" / Фото: Facebook

Слишком большой отрыв

В то же время политолог Игорь Петренко отмечает, что небольшая явка избирателей характерна для местных выборов.

"На выборах мэров всегда явка ниже, чем на выборах нардепов или президента. К тому же, многие не пошли на выборы из-за коронавируса", – говорит нам Петренко.

Он также отмечает, что нарушения на выборах если и были, то не сильно повлияли на результат голосования.

"Экзитполы показывали, что Терехов лидирует. Возможно, без нарушений, он бы получил меньший процент поддержки, но вряд ли критический. Отрыв от конкурентов у Терехова был слишком большой", – говорит Петренко.

Игорь Петренко: "Без нарушений Терехов бы получил меньший процент поддержки, но вряд ли критический"
Игорь Петренко: "Без нарушений Терехов бы получил меньший процент поддержки, но вряд ли критический" / Фото: Facebook

Будут ли перевыборы

Адвокат Иван Либерман считает, что нужно проверить, насколько значительны нарушения и не повлияли ли они на исход выборов.

"В правоохранительные органы и в суд поступило большое количество заявлений и жалоб о нарушениях. Принуждение к голосованию, нарушение избирательного права, фальсификации подсчета голосов, подкуп избирателей и многое другое. Большая концентрация таких заявлений говорит о том, что нарушения могли повлиять на результат выборов", – говорит "Сегодня" Либерман.

Адвокат также добавил, что, если подтвердятся факты злоупотребления властью, это негативно отразится на имидже Харькова и Украины, в целом.

"Если выборы признают нелегитимными, это вызовет негатив у наших западных партнеров. Поэтому, чтобы показать всем, что Украина демократическая страна", – подытожил Либерман.

Иван Либерман: "В Харькове должны состояться перевыборы мэра"
Иван Либерман: "В Харькове должны состояться перевыборы мэра" / Фото: Facebook

Как прошли выборы

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