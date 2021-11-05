Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💉 Депутати - антивакцинатори 🎡 Перестановки у Кабміні 😷 Київ у "червоній" зоні 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Влада Погляди

Ярош одразу після призначення у ЗСУ "надерзив" Зеленському

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
5 листопада, 17:31
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Президенту порадили більше часу приділяти забезпеченню армії
Ярош "наїхав" на Зеленського? Колаж "Сьогодні"
Ярош "наїхав" на Зеленського? Колаж "Сьогодні"

Новоспечений радник головнокомандувача ЗСУ Дмитро Ярош заявив, що в українській армії президент Володимир Зеленський не надто в авторитеті і розкритикував за недостатню роботу щодо забезпечення військових.

Про це він сказав Радіо НВ.

Реклама

"Чесно кажучи, я не можу сказати про великий авторитет верховного головнокомандувача (серед військових)", – сказав він.

Ярош вказав на проблему із матеріальним забезпеченням армії, яка поки що не вирішується: немає стимуляції зарплатами, соціальними виплатами.

"Якщо вже кілька років не підвищується грошове забезпечення, то від цього авторитет не зростатиме. Треба набагато активніше працювати людині, яка має практично всю владу в цій державі: перебуває на посаді верховного головнокомандувача, президента, контролює більшість у Верховній Раді, уряд. Збройні сили не повинні бути не в пріоритеті, тобто тут дуже важливо, щоб він правильно робив, тоді матиме авторитет в армії", – сказав радник головнокомандувача ЗСУ.

Реклама

Призначення Яроша у ЗСУ

2 листопада Ярош повідомив, що отримав посаду радника головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та навіть похвалився новим посвідченням. Але наступного дня у ЗМІ з'явилася інформація, мовляв, Яроша вже зняли з цієї посади. Офіційного підтвердження цього поки що не було.

Тим часом на російському ТБ паніка через нову посаду Яроша. Головна пропагандистка російського телебачення Ольга Скабєєва забила на сполох у прямому ефірі.

Ярош – "правосек", військовий, депутат і просто "нічний жах" росіян

  • Дмитро Ярош найбільше відомий саме як один із ініціаторів громадського руху "Правий сектор", який особливо був помічений наприкінці 2013-го – на початку 2014 років на Євромайдані. Тоді ж він виступив лідером цього руху.
  • Після Майдану він вирушив на Донбас – з 2014 року брав участь у формуванні добровольчих загонів боротьби з російською агресією на сході України. Влітку того року він оголосив про створення на базі силового блоку "Правого сектору" Добровольчого українського корпусу (ДУК). У січні 2015-го навіть отримав поранення.
  • Ярош навіть балотувався у президенти на позачергових виборах 2014-го, але став лише 11-м. Зате зміг потрапити до парламенту і став народним депутатом, але не увійшов до жодної фракції. Став заступником голови Комітету з питань національної безпеки та оборони.
  • А ось у Росії він як червона ганчірка для бика, окупанти навіть придумали відомий фейк про "візитку Яроша". У Росії він є фігурантом кримінальних справ, є і рішення суду про заочний арешт українця.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

5 листопада 1991. Верховна Рада України ухвалила закон України «Про пенсійне забезпечення»...

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.19

Російський рубль (₽)

0.3671

Євро (€)

30.28

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

154 277

захворіло за тиждень в Україні

+1%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти