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Ярош лише добу був радником головнокомандувача ЗСУ – ЗМІ

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
4 листопада, 00:05
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Напередодні лідер "Правого сектору" ділився планами роботи у ЗСУ
Дмитро Ярош збирався продуктивно попрацювати з Валерієм Залужним / Колаж "Сьогодні"
Дмитро Ярош збирався продуктивно попрацювати з Валерієм Залужним / Колаж "Сьогодні"

Колишній лідер радикального руху "Правий сектор", командувач "Української добровольчої армії" Дмитро Ярош втратив посаду радника головнокомандувача Збройних сил України, яким він пробув менше доби. Сталося це на тлі відставки міністра Оборони Андрія Тарана.

Про це заявив Андрій Пальчевський в ефірі телеканалу "НАШ" з посиланням на джерела.

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"Дмитро Ярош втратив посаду радника. Це сталося сьогодні. Тому що не можна ставити одіозні постаті, навіть які робили, можливо, добрі справи. Не можна ставити за нової влади" , – зазначив Пальчевський.

Плани

Сам Дмитро Ярош поки не заявляв про свою відставку з посади радника командувача ЗСУ. У коментарях, які Ярош давав напередодні увечері, він охоче ділився своїми великими планами на цій посаді.

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"Є вже конкретні проєкти, в тому числі мною запропоновані головнокомандувачу, він, відповідно, має певні плани. Це й залучення добровольчого потенціалу до діяльності Збройних сил України, це й робота з молоддю українською, там багато всяких аспектів. Я тільки сьогодні перший день, хоч наказ був ще 20 жовтня, але при тому мені ще треба в курс справ увійти. Але роботи дуже багато, я переконаний, що ми її зробимо", – сказав Дмитро Ярош у інтерв'ю "Радіо Свобода" .

Як розвивалися події

  • 2 листопада Ярош на своїй сторінці Facebook написав, що він став радником головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та показав відповідне посвідчення.
  • Увечері лідер "Правого сектору" став головним героєм телевізійної програми російської пропагандистки Ольги Скабєєвої, де Ярошом знову почали лякати росіян.
  • Заява про повернення до Збройних сил України лідера "Правого сектору" відбулася на тлі першого удару безпілотника "Байрактор" по позиціям бойовиків на Донеччині. Цей дрон нещодавно був куплений у Туреччини.

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