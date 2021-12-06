Чи повернуть Україні Крим після відходу Путіна – у Росії відповіли

Після падіння путінського режиму Москві доведеться багато відповідати перед Україною, каже Гаррі Каспаров

Каспаров виступає за повернення Криму Україні. Колаж "Сьогодні"

Навіть після відходу Володимира Путіна з влади і повної зміни політичного керівництва країни Росія не відразу поверне окупований Крим.

Таку думку висловив у програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі Україна 24 російський опозиціонер Гарі Каспаров.

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Він вважає окупацію українського півострова одним із багатьох злочинів путінського режиму, і нова влада в РФ повинна буде відіграти це питання назад.

"На мою думку, це принципова умова повернення Росії в стан цивілізованих держав, що поважають право — як внутрішнє, так і міжнародне", – сказав російський політик.

При цьому Каспаров попереджає, що така думка поділяється не всіма опозиціонерами у Росії.

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"Мені здається, скепсис Ходорковського пов'язаний з тим, що Установчі збори, які мають, сподіваємося, у перехідний період вирішувати питання російського нового державного устрою, зокрема й територій, що входять до цієї нової Росії, — там має бути велика боротьба. Ходорковський вважає, що навряд чи вдасться зібрати більшість у цьому органі для того, щоб остаточно вирішити кримську проблему", – пояснив він.

За його словами, зміни, які неминуче чекають на Росію після краху путінського режиму, змусять будь-яку російську владу рухатися у бік повного міжнародного визнання. Опозиціонер вважає, що Москві доведеться вирішувати велику кількість питань щодо України.

"Я не уявляю, як питання Криму може бути винесене за дужки відносин Росії з цивілізованим світом. Є речі, які треба буде вирішувати: це і питання анексії Криму, і, безумовно, ліквідація осередку бандитизму на Донбасі, і видача Україні військових злочинців, і, найімовірніше, якісь питання репарацій. Але, на мою думку, питання суверенітету України над Кримом має бути вирішене негайно", – додав Каспаров.

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Окупація Криму

Крим був незаконно анексований Росією у березні 2014 року після проведення "референдуму", не визнаного ні Україною, ні світовою спільнотою. "Кримський референдум" не визнає і ООН.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій.

Міжнародний кримінальний суд (Гаазький трибунал) кваліфікував дії Кремля як "міжнародний збройний конфлікт між Україною і РФ". У Гаазі зазначають, що цей міжнародний конфлікт може бути розслідуваний за нормами Римського статуту.

Нагадаємо, нещодавно у Путіна злякалися заяви Зеленського про Крим. Прессекретареві президента РФ Дмитру Пескову не сподобалися слова українського лідера у зверненні до Верховної Ради, який розраховує на повернення півострова. За його словами, така риторика Києва не наближає прямих переговорів України та РФ.

Тим часом колишній лідер "Правого сектору" Дмитро Ярош передрік швидкий розпад Росії. Тому Москві потрібно буде не лише вирішувати питання, як повернути українську землю, а й як утримати свої території.