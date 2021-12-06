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Вернут ли Украине Крым после ухода Путина – в России дали ответ

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
6 декабря, 15:39
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После падения путинского режима Москве придется много отвечать перед Украиной, говорит Гарри Каспаров
Каспаров выступает за возвращение Крыма Украине. Коллаж "Сегодня"
Каспаров выступает за возвращение Крыма Украине. Коллаж "Сегодня"

Даже после ухода Владимира Путина из власти и полной смены политического руководства страны Россия не сразу вернет оккупированный Крым.

Такое мнение высказал в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале Украина 24 российский оппозиционер Гарри Каспаров.

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Он считает оккупацию украинского полуострова одним из множества преступлений путинского режима, и новая власть в РФ должна будет отыграть этот вопрос назад.

"На мой взгляд, это принципиальное условие возвращения России в стан цивилизованных государств, уважающих право — как внутреннее, так и международное", – сказал российский политик.

При этом Каспаров предупреждает, что такая точка зрения разделяется не всеми оппозиционерами в России

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"Мне кажется, скепсис Ходорковского связан с тем, что Учредительное собрание, которому предстоит, надеемся, в переходный период (при смене путинского режима. – Ред.) решать вопросы российского нового государственного устройства, в том числе и территорий, которые входят в эту новую Россию, — там предстоит большая борьба. Ходорковский считает, вряд ли удастся собрать большинство в этом органе для того, чтобы окончательно решить крымскую проблему", – объяснил он.

По его словам, перемены, которые неизбежно ждут Россию после краха путинского режима, заставят любую российскую власть двигаться в сторону полного международного признания. Оппозиционер считает, что Москве придется решать большое количество вопросов по Украине.

"Я не представляю, как вопрос Крыма может быть вынесен за скобки отношений России с цивилизованным миром. Есть вещи, которые нужно будет решать. Это и вопрос аннексии Крыма, и, безусловно, ликвидация очага бандитизма на Донбассе, и выдача Украине военных преступников, и, скорее всего, какие-то вопросы репараций. Этот комплекс вопросов займет долгое время. Но на мой взгляд, вопрос суверенитета Украины над Крымом должен быть решен незамедлительно", – добавил Каспаров.

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Оккупация Крыма

  • Крым был оккупирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.
  • Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию Крыма незаконной и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
  • Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) квалифицировал действия Кремля как "международный вооруженный конфликт между Украиной и РФ". В Гааге отмечают, что этот международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

Напомним, недавно у Путина испугались заявления Зеленского о Крыме. Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову не понравились слова украинского лидера в обращении к Верховной Раде, который рассчитывает на возвращение полуострова. По его словам, такая риторика Киева не приближает прямые переговоры Украины и РФ.

Тем временем бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош предрек скорый распад России. Поэтому Москве нужно будет не только решать вопрос, как вернуть украинскую землю, но и как удержать свои территории.

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