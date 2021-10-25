У "Кварталі 95" розповіли, чи повернеться Зеленський на сцену

Пікалов також відповів на запитання, чи підтримує ідею другого президентського терміну для свого друга

Пікалов (в кружечку) не бачить більше Зеленського у "Кварталі". Колаж "Сьогодні"

Володимир Зеленський після закінчення свого президентства, швидше за все, не повернеться в "Квартал 95", оскільки переріс вже сцену. Таку думку висловив в інтерв'ю Українській правді його колишній колега "кварталівець" Олександр Пікалов.

На питання, чи піде Зеленський на другий президентський строк, він відповів: "По-перше, я проаналізую справи – це великий термін. По-друге, я розумію, що ризикувати сьогодні не можна. У нас іде війна...".

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Водночас він майже впевнений, що більше Зеленського в "Кварталі" ми не побачимо.

"Якщо говорити про якесь повернення: я не бачу його шляху назад в "Квартал". Він переріс "Квартал". Він мудріший, сильніший. Може зняти якесь кіно, може книга. Але він переріс "Квартал" на 100 голів. Не думаю, що він повернеться", – підкреслив Пікалов.

Чи піде Зеленський знову в президенти

Як відомо, Зеленський ще до того, як став президентом, неодноразово заявляв, що йде на Банкову на п'ять років – один президентський термін.

На пресконференції за підсумками року своєї роботи у травні 2020 року Зеленський називав умову, за якої знову піде в президенти. За один президентський строк не встигнути здійснити всі плани, визнав глава держави.

На підсумковій пресконференції у травні 2021-го президент знову відповів на запитання про другий термін. Він сказав, що ще навіть не минуло половини першу його терміну, щоб думати про другий.

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповідав, чи підтримають "слуги" другий президентський термін Зеленського.

Як ми вже писали, Пікалов також розповідав, як на Банковій допомагають "Кварталу 95" з жартами. За його словами, помічник президента України Сергій Шефір все ще частково "у справі".

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А днями глава МЗС Росії Сергій Лавров порівняв "Нормандську четвірку" з "Кварталом 95".