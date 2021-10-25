"Та годі вже д**чить на Ківу": як на Банковій допомагають "Кварталу 95" з жартами

Кварталівець Пікалов розкрив секрет, чи впливає Офіс президента на виступи коміків

Шефір (в кружечку) знаходить час для "Кварталу". Колаж "Сьогодні"

Учасник студії "Квартал 95" Олександр Пікалов розповів, що першому помічникові президента України Сергію Шефіру вдається поєднувати обов'язки на Банковій з творчістю гумористів. Наприклад, підказує їм щодо жартів, затверджує фінанси.

Про це він сказав в інтерв'ю Українській правді.

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Він зазначив, що "Квартал" не погоджує свої жарти з Офісом президента, але зараз Шефір іноді допомагає затверджувати гумористичні номери, оскільки самі коміки не завжди задоволені якістю свого продукту.

На питання, чи дійсно помічник президента допомагає допрацьовувати жарти, комік відповів: "Іноді він, як правило наші редактори. Як це відбувається: наші автори десь загулюють в своїх думках, і він (Шефір) може сказати "ні". І це стосується не обов'язково жартів в сторону президента Зеленського, або в сторону опозиції – це стосується всіх".

Олександр Пікалов про Шефіра. Фото: instagram.com/pikalov95_official

"Та годі вже д**чити в кишені на Ківу. Все". Він каже: "у вас чогось багато", або "вульгарщини багато – нах*р, цього багато – нах*р, це – хто вам сказав?". Так ось же написано. "Ні, це х*рня. Цього немає"... Ну і, по-друге, там же тема зараз: у нас зламалися два монтажних столи. Щоб їх купити, треба взяти погодження. Я повинен прийти до Сергія, і він повинен дати добро, щоб я з прибутку "Жіночого кварталу" заплатив", – розповів Пікалов.

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Він підкреслив, що Шефір не частий гість у "Кварталі" і коли накопичується багато питань – помічник Зеленського приїде і все владнає за один раз. Наприклад, підказує з фінансовими питаннями, може затверджувати закупівлю реквізиту і т.д.

Замах на Сергія Шефіра

22 вересня поблизу с. Лісники (Київська область) було скоєно напад на першого помічника президента України Сергія Шефіра. У результаті обстрілу автомобіля поранений водій.

Потерпілий водій проїхав ще п'ять кілометрів на спущеному колесі до найближчої парковки і тільки там зупинився, щоб викликати "швидку допомогу".

Відкрито кримінальне провадження за статтею "замах на умисне вбивство двох або більше осіб".

Голова МВС Денис Монастирський відзначив геройський вчинок водія першого помічника президента Сергія Шефіра і повідомив про його стан здоров'я. За його словами, лікарі завершили операцію і тепер здоров'ю водія нічого не загрожує.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що правоохоронці на цей момент розглядають три основні версії замаху.

Нагадаємо, днями глава МЗС Росії Сергій Лавров порівняв "Нормандську четвірку" з "Кварталом 95".