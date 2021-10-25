"Да хватит уже д**чить на Киву": как на Банковой помогают "Кварталу 95" с шутками

Кварталовец Пикалов раскрыл секрет, влияет ли Офис президента на выступления комиков

Шефир (в кружочке) находит время для "Квартала". Коллаж "Сегодня"

Участник студии "Квартал 95" Александр Пикалов рассказал, что первому помощнику президента Украины Сергею Шефиру удается совмещать обязанности на Банковой с творчеством юмористов. Например, подсказывает им по шуткам, утверждает финансы.

Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

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Он отметил, что "Квартал" не согласовывает свои шутки с Офисом президента, но сейчас Шефир иногда помогает утверждать юмористические номера, поскольку сами комики не всегда довольны качеством своего продукта.

На вопрос, действительно ли помощник президента помогает дорабатывать шутки, комик ответил: "Иногда он, как правило наши редакторы. Как это происходит: наши авторы где-то загуливают в своих мыслях, и он (Шефир) может сказать "нет". И это касается не обязательно шуток в сторону президента Зеленского, или в сторону оппозиции – это касается всех".

Александр Пикалов о Шефире. Фото: instagram.com/pikalov95_official

"Да хватит уже д**чить в кармане на Киву. Все". Он говорит: "у вас чего-то много", или "пошлятины много – нах*р, этого много – нах*р, это – кто вам сказал?". Так вот же написано. "Нет, это х*рня. Этого нет"… Ну и, во-вторых, там же тема сейчас: у нас сломались два монтажных стола. Чтобы их купить, надо взять согласования. Я должен прийти к Сергею, и он должен дать добро, чтобы я с прибыли "Женского квартала" заплатил", – рассказал Пикалов.

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Он подчеркнул, что Шефир не частый гость в "Квартале" и когда накапливается много вопросов – помощник Зеленского приедет и все уладит за один раз. Например, подсказывает с финансовыми вопросами, может утверждать закупку реквизита и т.д.

Покушение на Сергея Шефира

22 сентября вблизи с. Лесники (Киевская область) было совершено нападение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. В результате обстрела автомобиля ранен водитель.

Пострадавший водитель проехал еще пять километров на спущенном колесе к ближайшей парковке и только там остановился, чтобы вызвать "скорую помощь".

Открыто уголовное производство по статье "покушение на умышленное убийство двух или больше лиц".

Глава МВД Денис Монастырский отметил геройский поступок водителя первого помощника президента Сергея Шефира и сообщил о его состоянии здоровья. По его словам, врачи завершили операцию и теперь здоровью водителя ничего не угрожает.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения.

Напомним, на днях глава МИД России Сергей Лавров сравнил "Нормандскую четверку" с "Кварталом 95".