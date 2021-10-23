Лавров порівняв "Нормандську четвірку" з "Кварталом 95"

Москва знову відхрещується від переговорів щодо Донбасу, хоча Франція, Німеччина і Україна вже готові

Лавров дивно відповів про перспективи "нормандського формату". Колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що зустріч в "нормандському форматі" можлива тільки після виконання Мінських угод і привів як приклад "Квартал 95".

Про це він сказав на пресконференції у Москві.

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Коментуючи звинувачення голови МЗС України Дмитра Кулеби, що саме Москва зриває переговори, російський міністр несподівано згадав про гумористів Зеленського.

"Якщо йдеться про те, щоб потрапити в телевізор вчотирьох і сказати: "Ось ви бачите, як ми стараємося". Це одне. Але навіть у відомому "Кварталі 95" артисти не просто виходили на сцену і дивилися на глядача, а розігрували сценарії і задовольняли очікування публіки. Ось публіка чекає виконання Мінських домовленостей", – сказав Лавров.

Підготовка до "нормандської зустрічі"