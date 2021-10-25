Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🎬 Болдуин застрелил украинку 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 💡 Большое обновление сетей Выборы в Харькове Выборы в Харькове
СЕГОДНЯ Власть Мнения

В "Квартале 95" рассказали, вернется ли Зеленский на сцену

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
25 октября, 13:15
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Пикалов также ответил на вопрос, поддерживает ли идею второго президентского срока для своего друга
Пикалов (в кружочке) не видит больше Зеленского в "Квартале". Коллаж "Сегодня"
Пикалов (в кружочке) не видит больше Зеленского в "Квартале". Коллаж "Сегодня"

Владимир Зеленский после окончания своего президентства, скорее всего, не вернется в "Квартал 95", поскольку перерос уже сцену. Такое мнение высказал в интервью Украинской правде его бывший коллега "кварталовец" Александр Пикалов.

На вопрос, пойдет ли Зеленский на второй президентский срок, он ответил: "Во-первых, я проанализирую дела – это большой срок. Во-вторых, я понимаю, что рисковать сегодня нельзя. У нас идет война...".

Реклама

В то же время он почти уверен, что больше Зеленского в "Квартале" мы не увидим.

"Если говорить о каком-то возвращении: я не вижу его пути назад в "Квартал". Он перерос "Квартал". Он мудрее, сильнее. Может, снять какое-то кино, может книга. Но он перерос "Квартал" на 100 голов. Не думаю, что он вернется", – подчеркнул Пикалов.

Пойдет ли Зеленский снова в президенты

Как мы уже писали, Пикалов также рассказывал, как на Банковой помогают "Кварталу 95" с шутками. По его словам, помощник президента Украины Сергей Шефир все еще частично "в деле".

Реклама

А на днях глава МИД России Сергей Лавров сравнил "Нормандскую четверку" с "Кварталом 95".

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

25 октября 1991. Работники социально-культурных организаций и учреждений ожидают повышения зарплат

Погрузиться в тот день
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.29

Российский рубль (₽)

0.3739

Евро (€)

30.58

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,66
30,50
30,00
29,00
17,67
31,85
30,58
28,85
18,57
32,99
32,68
31,59
18,79
33,79
31,72
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,34
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Короновирус за неделю

139 345

заболело за неделю в Украине

+47%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять