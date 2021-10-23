Лавров сравнил "Нормандскую четверку" с "Квартал 95"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что встреча в "нормандском формате" возможна только после выполнения Минских соглашений и привел в пример "Квартал 95".
Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.
Комментируя обвинения главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, что именно Москва срывает переговоры, российский министр неожиданно вспомнил о юмористах Зеленского.
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"Если речь идет о том, чтобы попасть в телевизор вчетвером и сказать: "Вот вы видите, как мы стараемся". Это одно. Но даже в известном "Квартале 95" артисты не просто выходили на сцену и смотрели на зрителя, а разыгрывали сценарии и удовлетворяли ожидания публики. Вот публика ожидает выполнение Минских договоренностей", – сказал Лавров.
Подготовка к "нормандской встрече"
- 11 октября президент Владимир Зеленский созвонился с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, с которыми обсуждал Донбасс и будущие переговоры.
- В свою очередь президент РФ Владимир Путин тоже поговорил с Меркель и Макроном о "нормандской встрече". Позже в Кремле подтвердили подготовку встречи.
- 20 октября Дмитрий Кулеба обвинил Лаврова в срыве договоренностей. По его словам, Украина, Германия и Франция выразили готовность к переговорам, а Москва идет в отказ, ссылаясь каждый раз на "Минск" на условиях Кремля.