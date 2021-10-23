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Лавров сравнил "Нормандскую четверку" с "Квартал 95"

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
23 октября, 17:35
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Лавров странно ответил о перспективах "нормандского формата". Коллаж "Сегодня"
Лавров странно ответил о перспективах "нормандского формата". Коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что встреча в "нормандском формате" возможна только после выполнения Минских соглашений и привел в пример "Квартал 95".

Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.

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Комментируя обвинения главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, что именно Москва срывает переговоры, российский министр неожиданно вспомнил о юмористах Зеленского.

"Если речь идет о том, чтобы попасть в телевизор вчетвером и сказать: "Вот вы видите, как мы стараемся". Это одно. Но даже в известном "Квартале 95" артисты не просто выходили на сцену и смотрели на зрителя, а разыгрывали сценарии и удовлетворяли ожидания публики. Вот публика ожидает выполнение Минских договоренностей", – сказал Лавров.

Подготовка к "нормандской встрече"

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