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"Знищити беззахисного ворога": Україна може застосувати "карабаський сценарій" проти РФ

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор розділу Влада
8 листопада, 12:21
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Азербайджан показав, як практично одними безпілотниками можна виграти війну
ЗСУ можуть зробити "сюрприз" окупантам. Колаж "Сьогодні"
ЗСУ можуть зробити "сюрприз" окупантам. Колаж "Сьогодні"

Українська армія вивчає досвід ведення бойових дій Азербайджану у Нагірному Карабасі. За допомогою безпілотників Bayraktar ЗСУ можуть змінити розстановку сил на Донбасі і завдати величезної шкоди окупантам. Про це йдеться у нашій статті.

Азербайджан виграв війну з Вірменією "Байрактарами"

Військовий експерт Якуб Войнаровський розповів "Сьогодні", що саме безпілотники переломили хід конфлікту, що тривав десятиліттями в Нагірному Карабасі. За його словами, Вірменія розраховувала на традиційну війну і виявилася не готовою до застосування супротивником сучасних технологій.

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"Протягом першого тижня безпілотники знищили всю систему ППО та зенітні ракетні комплекси, потім атакували танки, артилерію, склади з продовольством та боєприпасами, а також особовий склад. Вірменія, озброєна старою радянською зброєю, була не в змозі протистояти новітнім системам озброєння Азербайджану", – сказав експерт.

"Карабаський сценарій" можуть застосувати на Донбасі?

Україна могла б також успішно застосувати тактику Азербайджану у протистоянні з Росією на Донбасі.

"ЗСУ не мають такої кількості особового складу та техніки, як армія РФ. Але, озброївшись "Байрактарами", отримують значну перевагу, оскільки точковими ударами можуть знищити беззахисного ворога", – сказав Войнаровський.

Зазначимо, що у ЗСУ давно вже відпрацьовують карабаський сценарій: ще в листопаді 2020 року українські військові провели навчання, під час яких застосували досвід війни в Нагірному Карабасі, було випробувано безпілотники Bayraktar TB2.

Війна Азербайджану з Вірменією за Карабах

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